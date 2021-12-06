Непотріб замість славетного бренду: як знайти якісну тушкованку і чому домашні консерви — небезпечні

Суперперевага фабричної тушкованки перед домашньою — процес стерилізації в промисловому автоклаві, що убезпечить від ризику захворювання ботулізмом.

Тушкованка колись тримала про запас чи не кожна українська родина. Її брали для смачного обіду в будь-якому поході чи пікніку. Але скільки м`яса залишилось у консервах, на що насамперед треба дивитися, щоб серед товарів знайти той, яким буде не соромно й пригостити — про це йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень у межах проєкту "Тіні забутих брендів".

Мати вдома тушкованку — це означає забезпечити себе стратегічним запасом. Так думали і досі вважають старші покоління українців. У селі Синиця на Черкащині досі тримають свиней і підробки м'яса не визнають. Рецепт тушкованки відлітає від зубів чи не в кожного селянина.

"М’ясо нарізаєм, тоді бульйон з паштету, наклали, натолочили, закатали в автоклав — тушкованка як золото", — розповідає підприємець Віктор.

Але чому ж так часто скаржаться покупці на непотріб, що купили замість славетного бренду. Разом з професоркою Оленою Сидоренко відповідь шукав журналіст ТСН Костянтин Грубич. Ще не скуштувавши, вони одразу розуміють, що якісного смаку тушкованки чекати нічого. Годі й говорити про так звані харчові композиції, що зазначенні на маркуванні деяких баночок зі свининою. Тобто всередині уже не тільки м'ясо.

"Тіні забутих брендів": скільки м`яса лишилося у тушкованках і як знайти якісний продукт

"Завдяки сьогоднішнім технологія можна зробити м’ясо без м’яса, повидло без цукру, а кашу без каші", — зізнається власник консервного заводу Володимир Гуменний.

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Проте ще зустрічаються і якісна продукція. Як правило на їхніх баночках не дві букви ТУ, а чотири — ДСТУ. Втім, незабаром Державний стандарт в нашій країні планують ліквідуват. На що тоді покупці будуть орієнтуватися, треба буде придумати окремо.

Суперперевага фабричної тушкованки перед домашньою — процес стерилізації в промисловому автоклаві, що убезпечить від ризику захворювання ботулізмом. Тому на заводі зварять надійніше, ніж вдома.

І наостанок, ще одна універсальна порада, що збільшить ваші шанси купити справжню тушкованку, а не тінь бренду: ніяких закритих бляшанок, хіба дуже-дуже перевірених виробників. Всередині повинні проглядати волокна порізаного м'яса, а не перемелений фарш, не грудки зафарбованої сої, не шкіра і не вода, яка збільшує вагу. Із 30 використанох під час досліду банок пристойна тушкованка була лиш у кількох.

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