Непотріб замість славетного бренду: як знайти якісну тушкованку і чому домашні консерви — небезпечні

Суперперевага фабричної тушкованки перед домашньою — процес стерилізації в промисловому автоклаві, що убезпечить від ризику захворювання ботулізмом.
Тушкованка колись тримала про запас чи не кожна українська родина. Її брали для смачного обіду в будь-якому поході чи пікніку. Але скільки м`яса залишилось у консервах, на що насамперед треба дивитися, щоб серед товарів знайти той, яким буде не соромно й пригостити — про це йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень у межах проєкту "Тіні забутих брендів".
Мати вдома тушкованку — це означає забезпечити себе стратегічним запасом. Так думали і досі вважають старші покоління українців. У селі Синиця на Черкащині досі тримають свиней і підробки м'яса не визнають. Рецепт тушкованки відлітає від зубів чи не в кожного селянина.
"М’ясо нарізаєм, тоді бульйон з паштету, наклали, натолочили, закатали в автоклав — тушкованка як золото", — розповідає підприємець Віктор.
Але чому ж так часто скаржаться покупці на непотріб, що купили замість славетного бренду. Разом з професоркою Оленою Сидоренко відповідь шукав журналіст ТСН Костянтин Грубич. Ще не скуштувавши, вони одразу розуміють, що якісного смаку тушкованки чекати нічого. Годі й говорити про так звані харчові композиції, що зазначенні на маркуванні деяких баночок зі свининою. Тобто всередині уже не тільки м'ясо.
"Завдяки сьогоднішнім технологія можна зробити м’ясо без м’яса, повидло без цукру, а кашу без каші", — зізнається власник консервного заводу Володимир Гуменний.
Проте ще зустрічаються і якісна продукція. Як правило на їхніх баночках не дві букви ТУ, а чотири — ДСТУ. Втім, незабаром Державний стандарт в нашій країні планують ліквідуват. На що тоді покупці будуть орієнтуватися, треба буде придумати окремо.
Суперперевага фабричної тушкованки перед домашньою — процес стерилізації в промисловому автоклаві, що убезпечить від ризику захворювання ботулізмом. Тому на заводі зварять надійніше, ніж вдома.
І наостанок, ще одна універсальна порада, що збільшить ваші шанси купити справжню тушкованку, а не тінь бренду: ніяких закритих бляшанок, хіба дуже-дуже перевірених виробників. Всередині повинні проглядати волокна порізаного м'яса, а не перемелений фарш, не грудки зафарбованої сої, не шкіра і не вода, яка збільшує вагу. Із 30 використанох під час досліду банок пристойна тушкованка була лиш у кількох.
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