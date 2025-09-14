Неповнолітні контрабандисти: як дітей втягнули в схему тіньового заробітку на кордоні — ексклюзив ТСН

Кордон. / © ТСН

Реклама

Державний кордон України. КПП «Порубне» на кордоні з Румунією у Чернівецькій області. Команда ТСН прибула до цього пункту пропуску, аби подивитися, як виїжджають за кордон українці віком від 18 до 22 років. На момент знімання черг не було. Ба більше 18-22-річних українців більше в’їхало, ніж виїхало.

Що відбувається на українсько-румунському кордоні та як дти в Карпатах допомагають порушникам тікати за кордон, у сюжеті ТСН. Тиждень.

Молодики, з якими нам вдалося поспілкуватися, їхали до сусідньої країни, побули там певний час побули і повернулися. Дуже маленька кількість людей, які намагаються просто виїхати і залишитися за кордоном.

Реклама

Вимоги щодо документів для всіх чоловіків однаковий, зауважує Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

“Раніше хто боявся їхати. Тепер законодавство їм дозволяє вільно їхати. Але потрібні військовий облік…. Військово-обліковий документ у будь-якій формі. Ми вітаємо і “Резерв+”, можна і в паперовій формі. Людина може стояти на обліку, або має відтермінування з якоюсь причиною, або виключений з військового обліку. Але це також обліковий документ. З цим документом люди перетинають кордон”, - наголосив він.

ДІТИ-ПРОВІДНИКИ

ТСН вирушає до Карпат. Саме тут місцеві мешканці розробили нову схему переведення нелегалів до Румунії. Щоб не попастися і не отримати тюремний термін, дорослі відправляють з нелегалами на кордон своїх дітей. Неповнолітніх провідників прикордонники затримують десятками. За такі “послуги” отримують дві тисячі доларів.

Оперативний співробітник Держприкордонслужби, обличчя якого ми не покажемо, розповів нам про цю новітню практику “заробітку”. З його слів, переважно такі “підприємці” - це школярі або діти з не благополучних сімей.

Реклама

“Такі випадки вже неодноразово траплялися, коли ми затримували дітей разом з людьми, що хотіли незаконно перетнути кордон. В основному питання стоїть у грошовій винагороді. Вік - від 15 до 17 років. Один раз була 13-річна дитина. Вони місцеві, знають маршрут слідування, розуміють, де їздять прикордонники. Дитина дуже давно в цій ієрархії перебуває. Вони навіть знають наші машини, в яких авто ми можемо пересуватися, який маємо вигляд, деякі знають нас в обличчя”, - розповів він.

Їдемо до містечка Красноїльськ у Чернівецькій області, яке є ледь не столицею контрабандистів. Про тутешнього чоловіка навіть зняли повнометражний художній фільм. Втім, поспілкуватися з місцевими мешканцями виявилося не так вже й просто, бо ж говорять румунською.

Красноїльськ – містечко на самому румунському кордоні. Воно славиться своїми “верблюдами” - так називають людей, які на своєму горбі переносять контрабанду через кордон. Те, що Красноїльськ – Україна, видно по усіх написах і атрибутиці. Втім, це відчуття до тих пір - не починаємо розмовляти з місцевими жителями, бо переважна більшість з них говорить румунською.

Місцеві кажуть, мовляв, склалося історично. Втім, цікавим є те, що у Красноїльську зараз п’ять шкіл, але україномовна - лише одна. Вона розташована у старому панському маєтку, якому уже понад 100 років. У цьому навчальному закладі діти туляться у маленьких кімнатках, а тому все більше учнів навіть з україномовних сімей ідуть вчитися до румунських, же умови кращі.

Реклама

Директорка Красноїльського ліцею №3 Наталя Таранець про малолітніх провідників через кордон знає, але переконує, що це точно не її учні: “Ми контролюємо цей процес. Класні керівники обов’язково подзвонять до батьків та запитають. чому нема дитини на заняттях у школі. Якщо дитина хвора, має бути довідка. Я захищаю своїх дітей. Сигарет у нас немає”.

Саме в Красноїльську прикордонники зафіксували цей неприємний вид контрабанди людей саме з допомогою дітей і підлітків. Протягом 2024-го було затримано 28 таких громадян. Від початку цього року - їх вже 18. Таку протиправну діяльність документують. Є вже випадки реальних вироків суду, відбувається робота ведеться і з сім’ями, і з батьками, і з самим неповнолітніми.

Об’єми сигаретної контрабанди у цій місцині значно зменшилися, каже оперативник. Справа не лише в тому, що краще працюють прикордонники. Просто на ухилянтах зараз можна заробити більше і легше, бо не треба на своєму горбі через гори нести тисячі пачок цигарок. Втім такі сигаретні стежки теж не заростають, а контрабандні каравани стають все хитрішими.

“От два тижні тому ми затримували тютюнові вироби. Люди такий механізм придумали: перші двоє йдуть з пустими ящиками, а ззаду, на певній відстані, вже йдуть так звані “верблюди”, - розповів представник ДПСУ.

Реклама

КОРДОН У ГОРАХ

Даті ТСН виїжджає до самісінького серця українських Карпат - на Чорногірський хребет. Одна з найвисокогірніших прикордонних застав України - “Шибене”. Тут вже “зловили” двох чоловіків. Вони тиждень йшли від Говерли до кордонумаршрутом,який купили за великі гроші в соцмережі. Вийшли чітко на прикордонників. Розповідають, що затримали їх службові собаки. В одного з порушників у портфелі - їжа (чай, цукор, каші, спортивні протеїни); ліки (від кашлю, травлення, застуди); спеціальний одяг і одноразовий душ.

Близько другій ночі з кордону привозять Олега. Він вирушив у свою подорож з Коломиї. Йшов місяць, але результат такий самий - його зловили кордоні. Чоловік роботу прикордонників оцінює на відмінно.

Служба тут, на кордоні, важка. Бійці мають постійні чергування, нічні виїзди, інколи доводиться затримувати небезпечних злочинців, яких поліція шукає роками. Але прикордонники кажуть, що свою робот люблять. Особливо - коли виїжджають кам’янистими гірськими дорогами на простори, з яких відкривається неймовірна панорама на українські Карпати: Чорногірський хребет, Піп-Іван, Говерла.