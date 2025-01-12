Неповнолітні "мажори" спровокували скандал у центрі Києва: стало відомо, чиї це діти

Батьки неповнолітніх хлопців, які днями начебто заблокували рух автотранспорту на одній з центральних вулиць Києва, це підприємці, держслужбовці та пенсіонери.

Про це повідомило джерело ТСН.ua в поліції.

В поліції зазначили, що статус "мажори", яким хлопців позначили в Мережі, явно перебільшений.

Зокрема, за інформацією правоохоронних органів, батько Драгана працює в райдержадміністрації одного з районів столиці, батько Федорченка працює в адміністрації державної спеціальної служби транспорту, батько Рогового працює в одному з навчальних закладів Києва, батьки Рудницького та Ісаєнка – бізнесмени, батько Юткіна працює в одному з готелів, а батько Цимідана – уже на пенсії.

Раніше народний депутат Дмитро Ісаєнко, який був обраний до Верховної Ради від забороненої тепер партії ОПЗЖ, заявив, що ніяк не може бути причетним до скандалу із київськими "мажорами", адже не має сина, а лише доньку.

Нагадаємо, в ніч проти неділю, 12 січня, поліція Києва в рамках кримінального провадження здійснила обшуки вдома у двох неповнолітніх фігурантів скандалу, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

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