“Неправда, що росіяни тікали з Куп’янська!”: штурмовик розповів про бої за місто

Неправда, що росіяни тікали з Куп’янська — це міф в інформаційному просторі. На кожній вулиці міста був бій, і ворог мав велику підтримку артилерії, якої в нас на жаль, не було.

Про це розповів командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” — “Чіча” в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

Саме спецпідрозділ “Kraken”, форсуючи річку Оскіл, звільнив одну сторону міста, іншу ж деокупувала 92-га бригада.

“Я був у складі першого відділення, яке переходило через міст. Коли ми перейшли міст, ми на першій вулиці зустрілись з контактом. І кожна вулиця, через яку ми просувалися, була з боями. Той міф, який є у інформаційному просторі, що росіяни відходили — це неправда. На кожній вулиці був бій і вони мали дуже велику підтримку артилерії, якої в нас на жаль, не було. Вона була, але трішки менша. За допомогою наших командирів, які професійно підходять до задач і вирішення їх, ми маємо успіх, який в нас”, — розповів “Чіча”.

Командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР “Kraken” на позивний “Чіча” / Фото: ТСН.ua

За його словами, міські бої — це один з найскладніших видів боїв, тому що зір та відчуття військового повинні працювати на 101%.

“Ти повинен врахувати усі моменти, з яких може початись бій — від лаю собак та тріску скла. Тому треба бути пильним”, — каже “Чіча”.

Військовий розповів про форсування річки Оскіл. Він каже, що тоді страх був і дуже великий.

“Тому що ти розумієш, що форсувати будь-яку річку — це, напевно, найскладніша військова операція. Тому що є сторона противника і ваша. І ти розумієш, як у випадку з Куп’янськом, що є один варіант заходу, і він буде контролюватися противником. Я не буду розголошувати, як саме, але ми це змогли і почали накопичувати сили, щоб просуватись вперед”, — розповів “Чіча”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Руйнація Російської імперії — наша перемога! Дивіться інтерв'ю з командиром роти “Kraken”

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