Нерухомість Януковича і досі залишається за Януковичем: подробиці скандального розслідування ТСН

ТСН провела розслідування про те, що нерухомість Януковича і досі залишається з Януковичем.

Люди, наближені до президента-втікача та зрадника Віктора Януковича, зараз володіють його елітною нерухомістю в Україні.

Чому сталось і що вони кажуть - про це йдеться у матеріалі ТСН.

Маєток Януковича: який він має вигляд

Село Нові Петрівці. За кількасот метрів "Межигір’я" - колишня резиденція Януковича. Через високий паркан можна розгледіти величезний будинок із фамільним гербом на фасаді. Символи на ньому зашпакльовані.

Поруч - котеджне містечко під назвою "Лазарев сад". Але будинок, який нас цікавить, відрізняється від тутешніх. Він має додатковий зелений захист, схожий на живу огорожу, яка з вулиці приховує, що за нею відбувається.

Потрапити на територію котеджного містечка можна лише через пост охорони. Місцеві вартові здалеку побачили камеру ТСН - заздалегідь відчинили нам двері і зникли.

Нові Петрівці

Що відомо про будинок у Нових Петрівцях, який належав коханці Януковича

Все тут свідчить про те, що за маєтком доглядають. Зверху є одразу три камери спостереження. Згідно з реєстром нерухомого майна власниця цього будинку Тетяна Кобилинська.

ТСН провела розслідування про те, що нерухомість Януковича і досі залишається з Януковичем.

Раніше цей будинок у Нових Петрівцях належав Любові Полежай - колишній коханці, а потім, за даними російських реєстрів, і законній дружині президента-втікача Віктора Януковича. Вже у Росії вона, нібито, народила Януковичу сина Григорія.

Полежай із початку 2000-х працювала офіціанткою у Межигір’ї. Але згодом опинилася у тісних стосунках із господарем. В оточенні її називали його цивільною дружиною - разом вони виховували дитину Полежай і мали спільний побут. На неї оформлювали нерухомість та різні бізнеси. І разом тікали з Межигір'я. Вже в Росії своє прізвище від першого чоловіка Полежай змінила на дівоче і стала Садиковою.

На це прізвище і оформлена вся російська нерухомість нинішньої родини Януковича. В Україні після Революції гідності майно Полежай, разом із майном Януковича, було арештовано. Зокрема, розкішна квартира на Оболонській набережній. Там була квартира і Януковича. Але вдвічі більша за площею. Поряд – салон краси, прибутки з якого отримувала Полежай.

Що відомо про дитячий табір у Циблях, який належав Полежай

Належав їй дитячий табір у Циблях менше, ніж за 100 кілометрів від столиці. Цей табір відрізнявся від тих, що були поруч на березі Канівського водосховища. Суд оцінив його у сто мільйонів гривень.

Дитячий табір

На Полежай була записана і трикімнатна квартира на першому поверсі в звичайній дев'ятиповерхівці на Оболоні. Але ця квартира під арешт не потрапила. Сусіди кажуть, що там постійно хтось живе, і припускають, що це квартиранти.

За збігом обставин – саме у цьому ж будинку, але в сусідньому під’їзді мешкав суддя Владислав Дев’ятко, той, що у 2019 проголошував вирок Віктору Януковичу.

Решта житлової нерухомості від 2015 до 2021 роки була під арештом. При цьому салон краси працював, але лише за попереднім записом і з постійними клієнтами. А у таборі у Циблях продовжували відпочивати діти. Цей заклад навіть потрапляв у стрічки новин - через масове отруєння дітей і загибель дівчинки гімнастки.

Суд зняв арешт з будинку у Нових Петрівцях та бази відпочинку в Циблях

У березні 2021 року – суддя вищого антикорупційного суду Віра Михайленко зняла арешт із будинку у Нових Петрівцях та з бази відпочинку в Циблях. У рішенні суду зазначено - слідство, цитую, не встановило факту проживання однією сім`єю і набуття права власності на майно під час спільного проживання.

Щойно воно набуває чинності – власником будинку у Нових Петрівцях стає Тетяна Кобилинська. ТСН вдалося з’ясувати: вона дружина Анатолія Кобилинського - колишньго вишгородського депутата від "Партії регіонів". А ще власника і керівника приватної охоронної фірми "Гроссер", яка до втечі Януковича саме вона охороняла "Межигір'я".

Саме Кобилинський п’ять років тому, як свідок зі сторони захисту давав покази в Оболонському суді, виправдовував дії Януковича і в усьому винуватив "майданівців".

З його слів, він був останнім із людей президента-втікача, хто залишав резиденцію Межигір’я.

А що з табором відпочинку у Циблях? Після ухвали суду – він також змінив власників: Тепер він належить не Полежай-Садиковій, а благодійному фонду "Зірка на долонях" та фізичній особі Ганні Клименко. За документами - він працює, сплачує податки, директорка - Олена Гіліней.

База під охороною. Лише біля воріт ТСН нарахувала чотирьох сек'юриті. Охоронець, який повідомив журналістам, що директорка нібито не працює вже півтора року, працював тут шість років. Саме він спілкувався з журналістами, коли отруїлися діти, і теж казав, що директора немає.

"Звертаємо увагу на шеврони на формі охорони. Стилізовані під шеврони служби тилу ЗСУ. На них назва - "Бріар". За даними сайту YouControl така компанія зареєстрована в Києві. Її власник і директор – Анатолій Кобилинський. Той самий охоронець Януковича, дружина якого придбала будинок Полежай у Нових Петрівцях", - йдеться у сюжеті ТСН.

ТСН розшукувала нових власників маєтків Януковича - його наближених людей

Що ж до нових власників табору, виявляється Ганна Клименко померла ще понад 2 роки тому і її родичі нічого не знають про спадщину у вигляді частки дитячого табору.

А за місцем реєстрації благодійного фонду – меблева фабрика. ТСН намагалася знайти керівництво благодійного фонду. За документами - засновниця, бенефіціарка та керівниця Наталя Шевченко. Згідно з даними бази нерухомого майна живе вона у багатоповерхівці на околиці Києва. І консьєржка підтверджує, що часто її бачить, але не вірить у її статки.

ТСН намагалась розшукати пана Кобилинського. Відповідно до реєстрів він має багато житлової нерухомості. А його охоронна фірма "Бріар" зареєстрована в одному із найдорожчих офісних центрів Києва. Але там замість неї – адвокатська фірма.

Отже людина, яка охороняла Януковича і зачинила за ним двері в Межигір'ї, коли той тікав з України і як його дружина стала власницею будинку коханки президента-втікача.

Зв’язатись із Анатолієм Кобилинським вдається лише телефоном. І питання, чому його дружина стала власницею маєтку коханки Януковича біля Межигір'я, йому не подобаються.

"Мене не цікавить, кому що належало. Ви зараз телефонуєте мені, на якому основанії ви мені дзвонити?"

"Ви колишній співробітник охорони Януковича?"

"Колишній охоронець, не охоронець президента Януковича".

І ось результат 10-хвилинної розмови:

"Давайте підсумуємо нашу розмову: ваша дружина придбала цей будинок влітку 2021 року?"

"Я не знаю. Ви же не знаєте де я живу, з ким я живу, як я живу".

"Офіційно ваша дружина придбала цей будинок".

"Придбала, значить молодець".

"Будинок коханки Януковича?"

"Ну я звідки знаю, може вона з нею товаришує".

За аналогічним сценарієм розпродавали майно як Януковичів, так і його соратників-утікачів. Будинок Азарова, що розташований біля Ботанічного саду на Печерську, арештували у 2014-му році, але попри це у 2015-му його продали. Зараз у ньому живуть люди. Схожа ситуація із будинком Олександра Януковича, зараз він здається в оренду американським аудиторам "Кроуві".

Колишній маєток Януковича-молодшого

Мисливські угіддя у Сухолуччі у лютому 2022 спалили росіяни - те, що залишилось, теж передано в державну власність.

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