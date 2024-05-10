Нещадний ракетний обстріл Харкова: що відомо про масований удар окупантів і що кажуть потерпілі

Російські окупанти нещадно обстрілюють Харків. На світанку ворожа ракета влучила у приватний будинок - спалахнула масштабна пожежа, горіли й інші будівлі. Через загрозу повторних атак працівники ДСНС вимушені були тричі зупиняти роботи. І вже зранку заявили - пожежу ліквідували. Із задимленого будинку врятували жінку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Жінка, яку вдалось врятувати, пережила вже другий приліт поруч. Після цієї ночі і досі не може прийти до тями.

"Жахливо. Мене накололи, дали пігулки і зараз нічого не усвідомлюю", каже вона.

На допомогу до жінки приїхали онуки. Поки хату не відновлять заберуть бабусю до себе.

Жінка, яку врятували у Харкові

Київський район міста Харкова - сюди регулярно прилітали ворожі ракети та авіабомби. Люди з побитих будинків ще напередодні звідси евакуювалися. Це і зберегло їм життя.

"Удар наносили ракетою з території Білгородської області. Скоріш за все це - С-400. Є певні характеристики залишків ракет які про це свідчать. Під час вибуху тілесні ушкодження отримала 2 особи це 11-річна дівчина та 72 річна жінка. У них легкі тілесні ушкодження і гостра реакція на стрес", - каже речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Понад два десятки будинків пошкодило вибуховою хвилею. Пообривало лінії електропередач, побило дахи та вікна. На допомогу приїхали волонтери, тут працювали комунальні служби. Жителі Харкова діляться пережитими жахами.

Наслідки атаки на Харків

"Почула спочатку коли летіла ракета. Вона дуже гучно летіла як винищувач", - розповідає потерпіла.

Частина вулиці після атаки - без світла. Від ранку на місці працювали енергетики, відновлювали пошкоджені лінії електропередач. До ночі обіцяють заживити вцілілі будинки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Палають їхні будинки! Люди з жахом і в сльозах тікають з Харківщини!

Нагадаємо, російська армія спробувала прорвати кордон на Харківщині. В одному з районів області розпочалася евакуація населення.

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