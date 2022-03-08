"Нещасна збірна солянка": Арестович розповів про плани російських окупантів захопити Київ

Арестович допустив штурм Києва росіянами.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Росії, яка напала на Україну в ніч проти 24 лютого і продовжує атакувати, немає потрібної кількості військових для захоплення Києва.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Так, а де взяти війська (Росії. - Ред.), які направити на Київ? От вони зараз воюють. Вони третину сил, мабуть, від вторгнення угруповання зібрали біля Харкова. За увесь цей час вони навіть не вийшли на окружну Харкова, кинувши найкраще, що є, всю збірну солянку... Хвилями буквально йдуть в атаку, не вийшли навіть на окружну дорогу, не говорячи вже, щоб вони зайшли до Харкова і т. д. На що розраховують люди, які одночасно намагаються нещасним 200-тисячним угрупованням або навіть менше оточувати масштабні міські агломерації (Київ, Харків і Миколаїв, Маріуполь), мені особисто незрозуміло... Київ... Як це можна утримувати тією нещасною збірною солянкою, яку вони тут зібрали? Від сили, можливо, тисяч 15 осіб, якщо навіть перекинуть, це буде максимум тисяч 20", - сказав Арестович.

За його словами, для захоплення Києва з передмістями у РФ недостатньо військ. Крім того, захисники столиці будуть оборонятися. Тому, на думку Арестовича, взяття Києва росіянами неможливо з технічної точки зору.

"І знову ж таки - Київ огризається. Ну дадуть вони наказ. Я майже впевнений, що підуть вони на так званий штурм Києва, але як це. Це спочатку взяти Бровари, Лівий Берег, а в нас же є ще Правий Берег. Це з технічної точки зору неможливо... Це безумство навіть за співвідношенням сил і засобів", - заявив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що президентові країни-агресорки Володимиру Путіну не вдасться перемогти Україну.

Як повідомлялося, з околиць Києва на свій страх і ризик тікають люди, бо в селах вже не залишилось цілих будинків.