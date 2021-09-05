Нещасний випадок чи закатований бабусею: нові подробиці про знущання з 7-річного хлопчика з Черкас

Андрійко виховувався у складній сім'ї, що мала проблеми із законом.

Два тижні черкаські медики борються за життя 7-річного хлопчика без свідомості. В дитини діагностували черепно-мозкову травму, пролежні та численні садна: надірвані вушко, губа, статевий орган, що свідчить про те, що дитина не один день пролежала в такому стані.

Звідки такі рани? Чому "швидку" викликали в останню мить, коли хлопчик уже був у критичному стані? Чи правда, що об нього гасили недопалки? Кореспондент ТСН Антон Коцуконь поїхав у Черкаси, щоб дізнатися відповідь на головне: то хто винен у тому, що Андрійко - нині на межі життя і смерті. Про це у сюжеті ТСН.Тиждень.

Уже два тижні тут за життя Андрійка борються лікарі. Хлопчик лежить без свідомості й жодного разу не опритомнів. Перший час після госпіталізації іще міг дихати самостійно, але стан погіршився.

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"Почалася, як ми кажемо, поліорганна недостатність, тобто всі органи стали потихеньку відмовляти: першим було дихання", - розповідає лікарка-анестезіологиня Світлана Федченко.

Окрім цього лікарям доводиться максимальними дозами медикаментів підтримувати нормальне кровопостачання малого. А нещодавно в нього ще й почали відмовляти нирки. Для ефективного лікування травм, який отримав хлопчик надважливий був час, якого лікарям не дали.

Першими побачили дитину і почали надавати допомогу працівники "швидкої". Їх викликала бабуся Андрійка ввечері 24 серпня. Повідомила, що він два дні не їв, а віднедавна знепритомнів.

Як розповідає директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун дитина фактично була без свідомості, в комі, мала набряк мозку. "Втрата вуха, частково мочки і була прокушена, або була травма невелика на губі. Була реакція невелика на біль, один із подразників, все. На вигуки не реагував, свідомість була відсутня", - розповідає він.

Уже в лікарні при детальнішому огляді діагностували ще низку травм. В 7-річної дитини не просто численні травми і садни, а - пошкоджені геніталії та пролежні. Після цього медики викликали поліцію.

"Саме сім'я баби з дідом, так, дійсно, була проблемна. Характеризувалася не з позитивного боку, тому що мала проблеми із законом", - каже речниця поліції області Зоя Вовк.

Мова про Вікторію Лясову і до її проблем із законом ми ще повернемось. Жінка - не рідна бабуся Андрійка. Малий - їй не рідний онук, а син невістки від попереднього шлюбу. Останнім часом Лясова доглядала за ним та його трирічною сестрою, донькою вже свого сина. Батьки лишили дітей на бабусю, бо поїхали на лікуванні в Київ. Як вона їх доглянула тепер відомо. За кілька днів після госпіталізації хлопчика Лясовій повідомили про підозру за статтею “залишення в небезпеці”. На суді вона попросила зробити процес закритим. А в перервах спілкуватись із пресою відмовлялась.

За її версією, Андрійко впав із купи цегли, і так отримав травму мозку. Інші пошкодження ніби-то теж завдав собі сам, так пояснювала Лясова правоохоронцям.

В Мережі з’являлась інформація, що об малого нібито гасили сигарети, але цей факт не підтвердився. Підозрювана спочатку відмовлялась свідчити в справі, а під час судового засідання таки заговорила. Але в показах плуталась та суперечила сама собі.

Спочатку повідомлялося про те що дитина отримала тілесні ушкодження вдома в дворі, потім поза двором, потім про те що дитина не спала 5 діб перед отриманням тілесних ушкоджень. За одними поясненнями, вона надавала допомогу за іншими дитині стало погано буквально в ніч з 23-го на 24-те. Зрештою суд відправив жінку на два місяці в СІЗО. І це не перший її привід.

Вікторія Лясова кілька разів фігурувала в кримінальних провадженнях про грабіж та насильство навіть певний час була в розшуку зараз в її будинку все зачинено.

Позивачем в тій справі є сусід Лясової. Пан Юрій переїхав в цей будинок 2007-го. І відтоді постійні конфлікти з жінкою та її сім’єю через спільний двір.

Кілька років тому ТСН вже знімала це подвір’я. Тоді алабаї Лясових вистрибнули на вулицю і пошматували дівчину. Великі пси кусали і батька Юрія. Аби відгородитись від агресивних сусідів та їхніх собак довелося ставити паркан, а задля безпеки, ще й камери спостереження. Їх кілька разів Лясова зрізала. Багато років сусіди не вітаються одне з одним.

"Антисоціальна особа, яка має схильність до порушення прав інших людей, нанесення їм матеріальної, моральної та іншої шкоди. Як я можу здороватись з тією людиною, яка мене і дітей моїх обкладає трьохповерховим матом і натравлює на нас собак?", - каже сусід Вікторії Лясової Юрій Кубанський.

За словами Юрія, останні два місяці батьки доволі часто привозили малих до бабусі, раніше - рідше. Сім’я не стоїть на обліку в соцслужбах, а на своїх сторінках в мережі мають безліч спільних щасливих фото. Для 7-річного Андрійка навіть створили власну сторінку. Зажурених батьків разом з трирічною донечкою я зустрів у лікарні. Вони не вірять, що малого скривдила бабуся, а різноманітну інформацію, яка час-до-часу з’являється в Мережі називають стигматизованою маячнею.

"Собаки покусали або там цигарки тушили, або все разом - це фейкова інформація. Реальна інформація була в тому що це був нещасний випадок, що дитина дійсно не була ніким скалічена ні ким катована", - заявив вітчим Андрійка Станіслав Лясовю

Хоча достеменно пояснити як все сталось вітчим не може. На запитання, чому у Андрійка пролежні, вітчим пояснює: "По факту я вам можу що сказати, він залазив і на драбини на подвір’ї так і ну, і на дерева і на виноградники які знаходились. Ну що я ще можу додати?".

Два тижні Андрійко за допомоги черкаських лікарів тримається за життя з останніх сил. Медики кажуть, що про стан хлопчика в них щодня запитують друзі. Часом цікавляться навіть незнайомі люди в громадському транспорті. Залишається лише вірити.

Як? Чому? Коли? Найближчим часом для цих запитань, щодо походження травм дитини, з’являться проміжні відповіді. Судово-медична експертиза має розставити крапки над “і”. Якщо підтвердиться найгірше - ці крапки виллються в нові підозри.

Та яким би не був результат судово-медичної експертизи уже зараз можна говорити, що життя дитини тримається на волосині через в кращому випадку - безвідповідальність дорослих, які не викликали вчасно швидку, а в гіршому випадку - через безвідповідальність плюс можливе насилля над дитиною.

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