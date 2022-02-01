Нещеплені працівники – на вихід: чи вистачить персоналу у розпал нової хвилі COVID-19

За статистикою, на сьогодні 90% працівників медичних установ отримали принаймні одне щеплення.

Від сьогодні, 31 січня, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який передбачає відсторонення від роботи без збереження зарплати нещеплених комунальників, чиновників та медиків. Тим часом відомо, що 10% працівників медичних закладів так і не пройшли вакцинацію.

Чи не забракне персоналу через відсторонення в розпал нової хвилі пандемії – про це у сюжеті ТСН.19:30.

Від сьогодні усі антивакцинатори, що працюють у медичних закладах, мають залишити місце роботи. Однак на більшість медиків - противників вакцинації таки вплинула перспектива залишитися без платні. Наприклад, Мирослава із волинського села, яка 10 років працює на "швидкій", ще вчора була категорична, але через введений закон жінка зробила щеплення.

За статистикою, на сьогодні 90% працівників медичних установ отримали принаймні одне щеплення. Решту мають відсторонити, якщо на те немає поважних причин.

Зазначається, не відсторонюватимуть тих медичних працівників, які нещодавно перехворіли на коронавірус або мають медичні протипоказання до вакцинації від коронавірусу. Таку інформацію працівник роботодавцю має надати неусно, а саме у письмовому вигляді.

Серед аутсайдерів медичні заклади Чернігівської, Кіровоградської областей, а також Київ. Національний інститут раку майже півтори тисячі працівників. З них тільки 3 лікарі нещеплених, 95% медсестер пройшли вакцинацію, а от, наприклад, в економічному відділі був супротив, каже головний лікар.

Від сьогодні нещеплених комунальників, чиновників і медиків відсторонять від роботи

Однак прогалини з вакцинації є не лише у бухгалтерії, не згодні щеплюватися електрики, охоронці, комп'ютерники. Так, у медзакладі 50% господарського персоналу залишаються нещеплені. Усіх їх від лютого доведеться відсторонити. Головний лікар Інституту раку розповідає, на тих людей, які залишаються працювати, буде подвійне навантаження. А також у закладі будуть вимушені сплачувати премії за тих, хто відсторонений.

Тим часом правники кажуть, що виграти справи нещепленим працівникам навряд чи вдасться. Перша хвиля відсторонень була в листопаді і стосувалась вчителів. За цей час кілька десятків освітян оскаржували в суді своє право повернутися на роботу. Однак Верховний Суд роз'яснив: колективна загроза здоров'ю є важливіша за право на працю.

Так чи так на сьогодні з медичних закладів має піти 10% персоналу. І це відбувається на тлі нової хвилі коронавірусу. У МОЗ запевняють, що відсторонення працівників не має спричигнити колапсу або перериву у надані медичних послуг - в кожному закладі охорони здоров'я є певний резерв.

Нагадаємо, що в Україні вакцинація від коронавірусу уже є обов’язковв для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і для освітян. А також щеплення має бути в працівників стратегічно важливих об’єктів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Ірина Маркевич Тетяна Хомич Віктор Макаревич та Андрій Романок.