“Несерйозний противник”: військовий розповів, кого росіяни перекинули на Курщину

Курська операція Збройних сил України дозволила відтягнути російські війська з Донеччини та Запоріжжя.

Командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач в інтерв’ю ТСН розповів, що це за підрозділи і наскільки вони потужні.

“Є і серйозні. Це війська ВДВ і морпіхи. Це ті, хто дають опір, сражаються, зухвалі, у військовому плані сильні. Решта — це черті. Новостворені штурмові роти, “Ахмат”. Що вони створювали в Ленінградському воєнному окрузі нові бригади, полки при старих бригадах, штурмові роти. Ну і це все”, — каже військовий.

За його словами, останні — це несерйозний противник.

“Несерйозний. Серйозний — це ті, що з Донбасу. У нас відразу відчутно, коли заїжджає вже стріляний підрозділ. І от коли прибували підрозділи з Донбасу, то одразу відчулось, що це вже інші”, — розповів Розлач.

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