Несподівана слава мало позначилась на житті Чорнобаївки: село-мем геть понівечене після росіян

Тут досі дуже небезпечно, адже багато нерозірваних боєприпасів, які розкидало просто вибухами

Вже легендарне село Чорнобаївка, яке розташоване поруч із аеродромом, зазнало максимальну кількість десантувань з боку російських загарбників і саме туди Україна наносила жорсткі удари, аби вибити ворога, йдеться в ТСН.

Кожен обстріл окупованого летовища українці ретельно підраховували усією країною. Саме тут народжувалися меми із нагадуванням - куди б незвані гості не завітали, вам всюди буде Чорнобаївка.

У “новому” терміналі покручене залізо і скло, тут віє пусткою. До війни ж звідси вилітали міжнародні рейси. Після реконструкції і вирішення усіх майнових суперечок, звідси пасажири могли дістатися до Туреччини, Польщі, Єгипту. Остання новина на офіційному сайті восени 2021 року про продовження ремонту злітної смуги, яку потім використовували російські загарбники. Зараз маленькі старенькі літаки “Ан-2” тепер наче музей авіації та музей війни одночасно.

Тут залишились бліндажі, які не розбило обстрілами, в них розкидані ікони і залишки пропаганди. “Комсомольська правда", випуск за червень 2022 року, спеціальний випуск для армії. “Кто сегодня мир спасет? Наша армия и флот. Вооружонные силы России ждет глобальная перезагрузка, впереди переоснащения новейшим вооружением и внедрением ультрасовременных технологий”, - йдеться в статті пропагандистів. Саме таку пропаганду мали розповсюджувати і для українських військових, навіть спеціальні снаряди полишали, на них є спеціальна позначка “агід”.

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Загалом по Чорнобаївці удари наносились 28 разів. Тут досі дуже небезпечно, адже багато нерозірваних боєприпасів, які розкидало просто вибухами, але місцеві їздять сюди, аби набрати дров, не припиняють навіть коли самостійно знаходять боєприпаси.

У селі, що лише в 10 кілометрах від Херсону, проживали понад 11 тисяч мешканців, зараз лишилося утричі менше. Серед них Олександр і його “друг” - веприк на ім’я Кабан. Вони разом пережили окупацію і тварина досі лякається обстрілів. Чоловік каже, чув легенди про рідне село, що існування ковбаси із назвою на честь Чорнобаївки. Він не знає, що насправді так перейменували сорт ковбаси Московської, яку з вторгненням Росії перестали купувати. В село ковбасу, названу на їхню честь, поки не завозили, та постійно доставляють гуманітарку з різних кутків України.

Від початку повномасштабної війни в Чорнобаївці загинуло 39 місцевих, понад чотири десятки поранено. Та село і зараз обстрілюють запалювальними боєприпасами.

Під час окупації - росіяни постійно перевіряли телефони, тому у чорнобаян майже не залишилося відео та фото з того найважчого періоду. Окупацію разом з дорослими пережили 300 дітей, вони добре знають, де ворог і де свої. Тому, коли починають гратися у війну, ворогом бути ніхто не хоче, всі виступають за Україну і борються за український прапор. У їхній війні всі залишаться живими і вже відомо, хто переможе. “Ми безсмертні. Так, ми - Україна”, - вигукують діти.

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