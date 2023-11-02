Несподіванка для породіллі й лікарів: немовля-велетень зʼявилося на світ у Дніпрі

Про дитину родина з Нікополя мріяла два з половиною роки.

Немовля-велетень, а саме дівчинка вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів зʼявилася на світ у Дніпрі. Це стало несподіванкою і для породіллі, і для лікарів. Дитина почувається добре. А медики прогнозують, що попри рекордні параметри, вона за кілька років уже не відрізнятиметься розміром від однолітків.

Кореспондентка ТСН Ольга Павловська вже познайомилася з рекордсменкою та її мамою.

Свою донечку-первістку мама Анастасія гладить по щічках.

Здійснення мрії

"Жартує: сама наврочила доньку-рекордсменку, бо ще до народження кликала її на прізвисько (...), я її всю вагітність звала булочкою, а чоловік - губочка. От тепер - сто відсотків моя губочка", - розповідає Ольга Павловська після розмови з молодою мамою.

Про дитину родина з Нікополя мріяла два з половиною роки.

Про свою вагітність жінка дізналася у свій день народження. Попри постійні обстріли росіян, Анастасія рідний район не залишала. Адже її чоловік поліцейський на службі. Дідусь - на передовій.

"До сьомого місяця у мене практично взагалі не було живота, а потім десь місяців у сім з половиною, вісім я кажу: "Щось мені так важко дихати, щось у мене синці на ребрах". Уже на девʼятому місяці такий був живіт, необʼятний. Мені мій племінник казав: "Тьотю, коли ти лопнеш уже?" - розповідає Анастасія Токарчук.

Дівчинка вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів зʼявилася на світ у Дніпрі / Фото: ТСН

Шістдесят сантиметрів і шість кілограмів - настільки великого маляти не очікували навіть лікарі. За результатами останнього УЗД у Нікополі, дитина мала б народитися з удвічі меншими показниками. Але на пологах у Дніпрі лікарі вже зрозуміли, що немовля буде велике, і вирішили зробити кесарів розтин.

"Коли ми спочатку витягли оці щоки, а потім тулуб, а потім була така солоденька ляжечка, ми були дуже вражені, бо шість кілограмів побачити ніхто не очікував", - каже лікарка Анастасії.

Дівчинка вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів зʼявилася на світ у Дніпрі / Фото: ТСН

Велетнів у родині нема, каже мама немовляти. Але жінка від дитинства має цукровий діабет, саме це могло вплинути на її донечку. Проте зазвичай навіть за таких обставин діти народжуються до пʼяти кілограмів, кажуть медики.

"Дуже давно не було таких гігантських дітей. У мами дитинки важкий діабет, але мама дуже сумлінна, і вона дивиться за своїм здоровʼям, вона чітко виконує всі рекомендації, інсулінотерапію лише по схемі робить. Така дуже гарна дівчинка", - розповідає фахівчиня.

Дівчинка вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів зʼявилася на світ у Дніпрі / Фото: ТСН

Зміна гардеробу

Все куплене до пологового виявилося замалим. Тож бабусі з татом довелося заново купляти памперси та одяг значно більшого розміру.

Дівчинка ще під наглядом медиків у реанімації. Лікарі стежать за її станом і рівнем цукру в крові. Втім, прогнозують: уже за кілька днів маля буде з мамою, а потім зрівняється розмірами з однолітками.

"Вже ближче до року вони вже не такі помітні, як велетні. І вже не видно, що вони шість кілограмів при народженні були. Я вважаю, що все буде добре і дитина вчитиметься на 12 у школі", - каже лікарка.

Імʼя для дівчинки вже обрали - Мирослава.

"Хочеться, щоб був мир", - кажуть батьки.

Батько, який був поруч під час народження донечки, вже знову повернувся до служби. Дідусь служить у війську. Та жінки вірять: їхні чоловіки вціліють і побачать, як зростає маленька Мирослава.

Нагадаємо, фахівець розповів, з якими проблемами найчастіше стикаються молоді мами після пологів та як їх можна вирішити за допомогою медиків.

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