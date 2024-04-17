Нестача ППО: експерти назвали загрози у разі першої ж масованої атаки Росії

На тлі нестачі ракет для систем ППО в Україні, про що недавно повідомив президент Володимир Зеленський, росіяни будуть шукати цілі в регіонах, де удари принесуть найбільших збитків.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили військові експерти Владислав Селезньов та Олександр Коваленко.

"Те, що ми маємо обмежений ресурс ракет – це очевидно. Якщо було б інакше, то таких наслідків на Трипільській ТЕС та на Чернігівщині не було б. Але нам критично бракує не лише ракет, а й пускових установок, які мають захищати нашу країну. Це наша реальність і вона пов’язана з тим, що наші західні партнери не поспішають передавати ті ракетні комплекси, які у них є", - каже колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

Він додає, що все ж таки якась кількість ракет в України є.

"Традиційно вважається, що у нас надійно захищений Київ", - каже Селезньов.

На питання про те, чи буде тепер більш трагічною чергова масована ракетна атака росіян, Селезньов відповів так:

"Роблячи масовану атаку, росіяни обирають декілька ключових для себе об’єктів. За рахунок масованого застосування дронів та ракет намагаються причавити нашу систему ППО. Вони будуть намагатись вчинити нові терористичні акти за рахунок масованого застосування ракет та дронів", - каже Селезньов.

Та додає: "Я не думаю, що для росіян новина те, що у нас мало ракет. У них так само працює розвідка, аналітики в Генштабі".

Резюмуючи, Владислав Селезньов додає, що у росіян є незмінна мета – нищити в тому числі і газову інфраструктуру.

"Три прильоти по центру зберігання газу під землею в районі Стрия – це системна планомірна робота, яка спрямована на руйнування нашої інфраструктури. Росіяни використовують таку кількість ракет, яка доступна для бойового застосування. Але вони змінили тактику – не гатять ракетами по всій території України на авось, а спрямовують на визначені об’єкти. На енергетичну інфраструктуру, оборонну промисловість, військові об’єкти", - каже експерт.

Своє чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що, наприклад, сьогоднішнє влучання ракет по об’єктах у Чернігові повторює ситуації, які були тут і раніше.

"Іскандери" тут не збивали ніколи. Так само, як ніколи не збивали під Харковом, так само, як ніколи не збивали під Дніпром, в Запоріжжі і Одесі. Тобто "Іскандери" збивають тільки в районі Києва. Ось і все. Тут питання не в кількості ракет. В даному випадку питання захисту великих міст, міст-мільйонників а також зон між містами-мільйонниками від балістичних ракет відповідною компонентою ЗРК", - каже Коваленко.

Та додає: "Якщо ми говоримо про захист від крилатих ракет дозвукового типу, то за це відповідають, наприклад, радянські комплекси та західні. Для них не вистачає ракет, з цим дефіцит. Особливо для радянських комплексів. У захода немає радянських ракет, щоб їх передавати Україні. Саме тому ще в 2023 році йшлось про модернізацію ЗРК БУК. Але поки що воно не реалізовано настільки, щоб могло повністю замінити, компенсувати та захистити. В Чернігів ракета прилетіла не тому, що в нас немає ракет, а тому що немає чим прикривати Чернігів від балістики. Так саме як і Одесу. Це більш глибинна проблема. Не вистачає не тільки ракет, а й комплексів відповідного ешелону, щоб створити "парасольки" над містами".

Якщо незабаром нова масована атака

На думку Олександра Коваленка, росіяни наразі неспроможні здійснити масовану атаку, яка б чимось відрізнялась від попередніх.

"Вони не можуть зараз реалізувати більш масовану ракетну атаку, ніж ту, яка була, наприклад, 28 грудня 2023 року", - каже Коваленко.

Та продовжує: "У другій половині березня ми бачили системність ракетних ударів, але чогось більшого вони не зроблять, тому що у них не вистачає відповідної ракетної компоненти Х-101\555. Але з іншого боку вони вивчають, де у нас слабкі місця, де ми можемо відповідати, а де не можемо".

Резюмуючи, Коваленко каже, що наразі росіяни, вочевидь, займаються активною розвідкою.

"Тому загроза може бути в тому, що вони не просто будуть використовувати кількісний фактор для ударів, а будуть робити акцент на якості. Тобто обирати саме ті локації, де ці удари будуть найбільш успішними для них. Ми бачимо, що зараз вони намагаються по Києву не бити, тому що розуміють – тут працює ешелонована ППО, яка має високий рівень ефективності. Можуть бити по регіонам, які менш захищені. І саме розвідкою вони займаються з середини березня", - каже Коваленко.

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