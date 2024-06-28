Нестача ракет для ППО: як захистити енергетику і чим саме Україна має відбиватися від атак Росії

На кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, у РФ від п'яти до шести ракет для запуску.

Нестача в Україні ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити критично важливу інфраструктуру від російських ударів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що повітряні удари РФ по українській енергосистемі вже спричинили серйозні обмеження на енергетичні потужності України.

Ворог зумів використати дефіцит протиповітряної оборони, спричинений нестачею систем ППО, наданих Заходом, для максимального пошкодження енергетичних потужностей України у цьому році.

Енергетики про брак ракет для ППО

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що на кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, Росія має від п'яти до шести ракет для запуску по Україні.

Сахарук зазначив, якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки. Відповідно нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

ТСН.ua з’ясовував чи дійсно Україна переживає ракетний голод та чим саме можна захистити енергетичні об’єкти.

В чому причина нестачі ракет?

Військовий експерт Ігор Романенко, каже що нестача ракет для систем ППО була раніше і залишається в Україні зараз.

"Звісно, що ми відчуваємо нестачу ракет для захисту енергетичних об’єктів. Це пов’язано з великою паузою на півроку з надання нам військової допомоги від Заходу. Тому така складна ситуація є цілком закономірною. Зараз відновлення постачання військової допомоги розпочалося, але швидко змінити та покращити ситуацію поки не вдається", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Patriot, який збиває "Кинджали"

Військовий експерт наводить приклад постачання Україні батареї Patriot від Німеччини, де проходили навчання наші військові.

"На початку червня німецьку базу відвідав президент України, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що надають Україні 100 ракет для Patriot. Більшу частку до 60 одиниць вже надали, і на той час залишалося надати ще 40. Тобто ми отримуємо ракети для ППО. Але якщо проаналізувати типи ракет та БПЛА, які використовує ворог, то бачимо, що це дуже велика кількість. Нам потрібно передусім знищувати балістичні цілі ворога. На жаль, там, де у нас не вистачає систем ППО чи ракет, російська балістика досягає цілі. І останній ракетний удар РФ минулої ночі підтверджує, що "Кинджал" наша ППО пропустила", - розповідає Ігор Романенко.

Дефіцит ракет для систем ППО / колаж ТСН.ua

Чому важче збити: ворог вдосконалює свої ракети

Експерт погоджується, що ракет та систем ППО нам не вистачає та розповідає про інші причини.

"Раніше такі крилаті ракети як "Калібр", а також ракети Х-101 та Х-555 наша ППО збивала більш ефективно. Зараз росіяни не зупиняються, і удосконалюють їх. Наприклад, ті ж "Калібри" вони модернізують, для того щоб використовувати якомога на меншій висоті польоту. Це значно ускладнює роботу нашої ППО", - пояснює Ігор Романенко.

Він додає, що росіяни ставлять безпосередньо на ракети засоби радіоелектронної боротьби, які впливають на нашу протиповітряну оборону.

"Також окупанти використовують тепловізійні пастки – запускають їх на кінцевому етапі. Тобто все це підвищує більшу ефективність ворожих засобів ураження під час атак. Протиборство триває. Ворог удосконалюється, але ми теж нарощуємо потенціал", - розповідає Ігор Романенко.

Мобільні групи та легкомоторні літаки

Наприклад, стало відомо, що по баражуючих боєприпасах та безпілотних розвідниках ворога з нашого боку застосовуються легкомоторні літаки. Екіпажі складаються з двох людей: пілота та навідника, який знищує ворожі БПЛА.

"Такі екіпажі працюють у південних областях – Херсонській та Миколаївській. Навіть є рекордсмени. Я чув, що один екіпаж вже знищив до 8 "Орланів" та "Zala". Подекуди для знищення ворожих цілей наші захисники застосовують помпові рушниці. Тобто ми шукаємо різні шляхи у боротьбі з ворогом. Але тут варто зазначити, що наші засоби протиповітряної оборони повинні мати зв'язок з такими літаками та екіпажами, щоб не знищити їх під час відбиття повітряної атаки противника", - підкреслює Ігор Романенко.

Експерт додає, що такі засоби боротьби з повітряними цілями противника застосовуються через те, що нам не вистачає маловисотних комплексів ППО. Тому до знищення ворожих цілей залучаються мобільні групи, які мають на озброєнні стрілецьку зброю, прожектори, лазерні указки.

В Україні нестача ППО та боєприпасів до цих систем / колаж ТСН.ua

Що потрібно для збереження енергетичних об’єктів?

Військовий експерт каже, що існує два варіанти по збереженню енергетичних об’єктів.

"Перший – це посилювати засоби протиповітряної та протиракетної оборони, які захищають саме такі об’єкти. Другий – встановлювати безпосередньо на цих об’єктах засоби, які б змінювали конфігурацію цілі, були оснащені засобами радіоелектронної боротьби та радіоелектронного приглушення – на певну частку ракет це може впливати. Має бути розроблений цілий комплекс заходів. Бо, на жаль, наші енергетичні цілі для ворога вже розвідані, їх координати відомі. Тому нам потрібно займатися їх надійним прикриттям", - продовжує військовий експерт.

Чим допоможуть захисту винищувачі?

Ігор Романенко зауважує, що винищувачі F-16 та Gripen можуть ефективно працювати по літаках, гелікоптерах, крилатих ракетах та безпілотних апаратах, окрім балістики. Але наявність цих винищувачів в українському небі значно посилила б потенціал вітчизняної ППО.

"Річ у тім, що літаки покоління 4+ по балістичних цілях не працюють. Це можуть робити літаки 5 покоління, ті ж F-35 з відповідним радіолокаційним забезпеченням, наприклад, з космосу. А літаки, які нам обіцяють надати партнери, можуть виконувати ефективну розвідку, коли цілі вже над територією України. Пілоти зможуть оперативно передавати інформацію про наявні цілі в чати наших засобів ураження. Це, до речі, можуть робити саме шведські літаки Gripen, передачу яких нам анонсували. Вони менш вибагливі для наших умов, ніж F-16", - каже військовий експерт.

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Чого чекати від західних партнерів

Підсумовуючи тему нестачі ракет для ППО, Ігор Романенко каже, що на війні, ніколи не буває багато боєприпасів.

"Поки ситуація така, що у нас замало ракет для ППО. Повторюся, через тривалу паузу у півроку, коли ми не отримували озброєння від партнерів, швидко їх поновити неможливо. Тому не потрібно мати марних ілюзій", - каже генерал-лейтенант.

Він додає, що нам треба нарощувати ракетний потенціал і не сподіватися, що партнери задовільнять нас ракетами повністю.

"Партнери нарощують можливості щодо власного випуску озброєння, а наявні ракети бережуть для себе на випадок, якщо війна дійде і до них. З нами звісно поділяться озброєнням, але варто розуміти, що це дуже великі витрати. Ця війна показала, що світ не був готовий до таких широкомасштабний воєнних дій на території однієї держави, тому лише зараз, на третій рік війни, наші партнери розгортають виробництво озброєння", - підсумовує Ігор Романенко.

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