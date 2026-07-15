Нетлінні мощі та мироточиві голови: унікальні святині знову можна побачити у Києво-Печерській лаврі

Києво-Печерська лавра / © pixabay.com

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Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті для відвідування після тривалої п'ятирічної перерви. Там відбулася перша офіційна екскурсія, до якої долучилися Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній та міністерка культури Тетяна Бережна. Відсьогодні побувати на віддалених територіях заповідника та потрапити на богослужіння в печерах зможуть усі охочі віряни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Що відбувається у Дальніх печерах Лаври

Старовинний цвинтар, пишні зелені сади та величні храми — через кожні кілька метрів історичної території Лаври.

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Митрополит Епіфаній із теплотою згадує, що всього шість років тому українцям складно було навіть уявити, що в цих стінах вільно лунатиме українська мова.

Епіфаній, митрополит Київський і всієї України: «Мене тоді запитали журналісти, чи вірите ви, що будете колись служити у Києво-Печерській лаврі, і я відповів ствердно, що щиро вірю в це. Я добре пам'ятаю тодішні коментарі скептиків, бо це дійсно виглядало надзвичайно складно. Але Господь так усе завершив, що по нашій вірі відбуваються справжні дива в нашому житті».

Сьогодні вся офіційна делегація відвідає першу велику українську екскурсію Дальніми печерами. Але спочатку, за давньою православною традицією — молитва. Митрополит Епіфаній особисто роздає всім присутнім тонкі воскові свічки. Міністерка культури Тетяна Бережна хреститься, поки священнослужителі затягують молитовний спів.

Разом із делегацією журналісти ТСН спускаються безкінечними крутими сходами глибоко під землю — безпосередньо до Дальніх печер.

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Ці підземні лабіринти є справді унікальними для світового християнства: саме тут свого часу оселився преподобний Феодосій — один із видатних засновників Печерського монастиря. Виходить, що вся велична Києво-Печерська лавра починалася саме з цих скромних підземель.

Мироточиві голови та мощі Папи Климента

У Дальніх печерах є унікальна кімната, де з особливою шаною зберігаються мироточиві голови давніх святих. З них періодично виділяється дивовижна масляниста рідина — миро. Сучасні наукові дослідження хімічного складу цієї речовини довели, що вона має виключно природне білкове походження, і синтетично відтворити її в лабораторних умовах просто неможливо.

Головна святиня цього святого місця — голова третього за рахунком Папи Римського, святого Климента. У першому столітті нашої ери його жорстоко вбили язичники-богоборці на території Криму. Згодом святиню віднайшли та урочисто передали до Києва легендарні просвітники — святі Кирило та Мефодій.

Ще одна легендарна реліквія печер — часточка святих мощів немовляти, першого в історії християнства мученика. Це один із тих 14 тисяч вифлеємських немовлят, які були безжально вбиті на початку нашої ери за наказом царя Ірода, який намагався знайти серед новонароджених маленького Христа. Святі мощі дитини у XVI столітті привіз до Києва Єрусалимський патріарх Феофан.

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Вже біля самого виходу з підземелля спочиває святий, який постраждав від рук безбожників відносно нещодавно — близько 100 років тому.

Коли Дальні печери відкриють для туристів

Ця коротка, але надзвичайно насичена екскурсія справила величезне враження на міністерку культури України.

Тетяна Бережна, міністерка культури та стратегічних комунікацій: «Надзвичайно важливо, щоб українська держава та українська церква були разом у ці нелегкі для країни часи. Адже ми маємо спільну велику мету — це наша перемога, це справедливий мир і якнайшвидше закінчення цієї жахливої війни».

Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко повідомив, що відтепер побачити всі ці унікальні святині на власні очі зможуть усі бажаючі.

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Максим Остапенко, директор заповідника: «Вхід буде повністю відкритий поки що, протягом цього найближчого місяця, виключно для вірян — для тих людей, кому дійсно духовно необхідно помолитися біля мощей преподобних отців. А вже приблизно з 15 серпня ми відкриємо вільний доступ і для звичайних відвідувачів у рамках екскурсійних туристичних груп».

Для того, аби відвідати Дальні печери вже найближчими днями, громадянам необхідно попередньо зателефонувати до адміністрації заповідника та записатися. Відомий історик та директор Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров переконаний, що справжнє життя у цих стінах завирує з новою силою, коли до Лаври нарешті повернуться паломники з усіх куточків України.

Олександр Алфьоров, директор Інституту національної пам'яті: «Необхідно найперше, щоби війна закінчилася перемогою, і щоби нарешті настав той мирний час, коли тисячі людей знову підуть з щирими молитвами та проханнями сюди, до київських святинь».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГУЧНІ новини із Уряду! Хто тепер замість Свириденко?! Новий СОЮЗ із ЄС! | ТСН 20:00 НОВИНИ 14 ЛИПНЯ

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