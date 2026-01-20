Нетиповий масований удар по Україні: Жданов ошелешив характеристиками ракети "Циркон" і попередив про нову атаку

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

У ніч проти 20 січня російська армія завдала по Україні чергового масованого комбінованого удару. Ворог застосував одразу кілька типів повітряних засобів ураження: 339 ударних дронів типу «Шахед», 15 крилатих ракет Х-101, 18 балістичних ракет «Іскандер-М», а також протикорабельну ракету «Циркон».

Основним напрямком атаки став Київ. Вибухи також лунали у Дніпрі, Запорізькій та Харківській областях, а також у Рівному — саме туди, за наявною інформацією, долетіла ракета «Циркон».

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua пояснив — атака була нетиповою, у чому була її особливість, що являє собою ракета «Циркон», і коли Росія може завдати наступного масштабного удару.

Реклама

Чим особливий масований удар по Україні 20 січня

Олег Жданов пояснив, що головною особливістю цієї нічної атаки стала зміна тактики застосування засобів повітряного нападу з боку Росії. За його словами, цього разу ворог інакше вибудував послідовність удару, зробивши ставку на ті типи озброєння, які мають більше шансів подолати українську систему протиповітряної оборони.

«В чому полягає особливість цієї масованої атаки? Зміна порядку застосування. Вони вирішили почати з того, що гарантовано може пробити нашу систему протиповітряної оборони, а саме з балістичних ракет „Іскандер“. Вони влупили по енергетичним об’єктам, по інфраструктурі, а потім вже пішли „Шахеди“, і крилаті ракети завершили цей комбінований масований удар», — пояснив експерт.

Росія вдарила ракетою «Циркон»: що це за зброя

Олег Жданов пояснив, що навколо російської ракети «Циркон”досі залишається багато невідомого, навіть попри те, що її формально вже взяли на озброєння.

«Циркон» — це експериментальна ракета. З 2016 року її розробляли, а в 2023 році прийняли на озброєння після кількох вдалих випробувань. Наскільки вони вдалі — дуже важко сказати. Ну, начебто ракета полетіла, але влучила вона в ціль чи ні — це достовірно не відомо на сьогоднішній день», — пояснив Жданов.

Реклама

Жданов наголосив, що навіть у самій Росії немає чітких і усталених характеристик цієї ракети. За його оцінкою, це свідчить про експериментальний характер озброєння та відсутність реального розуміння його бойових можливостей.

«Самі росіяни не можуть визначитися з дальністю пуску цієї ракети: вони пишуть 300–400 кілометрів — тире тисячу кілометрів. Так не буває. Якщо ракета є на озброєнні, то всі чітко знають не лише, на яку відстань вона може долетіти, а й коефіцієнт кругового відхилення — наскільки вона точна в польоті», — зазначив експерт.

Саме через відсутність чітких і підтверджених характеристик «Циркон» становить особливу небезпеку, особливо коли йдеться про удари по містах.

«Так що „Циркон“ літає „приблизно кудись“. Тим більше, що ракета планувалась як морського базування — для підводних човнів і кораблів флоту різного типу. І відповідно точність у неї, скажімо так, сумнівна», — пояснив він.

Реклама

Військовий експерт також нагадав про попередні випадки застосування «Циркону» по Україні. За його словами, у 2024 році цю ракету двічі використовували по Києву, і результати цих ударів лише підтверджують її непередбачуваність.

«Один раз вона влучила в триповерховий будинок, і об’єкт інфраструктури постраждав, а інший раз — біля Києва вона в полі впала, уламки там збирали. Тобто наші засоби протиповітряної оборони в якийсь раз її перехопили», — розповів Олег Жданов.

За його словами, наразі немає точних даних, наскільки ця ракета є гіперзвуковою, якою є її реальна дальність та точність.

Чому «Циркон» небезпечний для міст

Олег Жданов провів паралель між «Цирконом» та іншими російськими зразками озброєння, ефективність яких РФ активно декларує, але які на практиці залишаються малозрозумілими.

Реклама

«Це повторюється історія „Орєшніка“. Він начебто є, а начебто і ніхто точно не знає, як він летить і куди він влучає. Ну і весь світ вже переконався, що ця ракета не несе такої кінетичної енергії, як звичайна осколково-фугасна ракета типу „Іскандер“, — зазначив експерт.

Олег Жданов підкреслив, що ключова загроза від застосування таких ракет полягає саме в їхній непередбачуваності. За відсутності точної навігації будь-який пуск створює смертельний ризик для цивільного населення.

«Те, що в неї не зрозуміла точність, — це дуже небезпечно для міст. Вони могли запрограмувати в одне місце, а вона влучить зовсім в інше. В тому і полягає негуманність, або ж скоєння злочину проти людяності з боку РФ», — наголосив Олег Жданов.

На думку експерта, дії Росії мають свідомий характер. Він пояснив, що пуски таких ракет по густонаселених районах є елементом терору, а не точкових воєнних операцій.

Реклама

«Вони розраховують на те, що авось вона влучить. І в основному пускають ці ракети в щільно забудовані, густонаселені райони. Ось у чому воєнний злочин з боку РФ. Вони просто намагаються „когось“ у нас тут вбити і „щось“ тут розвалити», — заявив експерт.

Коли Росія може завдати наступного масованого удару

Коментуючи ймовірні подальші атаки Росії, Олег Жданов зазначив, що нинішній масований обстріл, ймовірно, не був максимальним за своїми масштабами. На його думку, РФ усе ще має резерви для повторення подібних ударів.

«Судячи з кількості застосованих засобів сьогодні вночі, це не максимум, на який здатна Росія. Чи означає це, що найближчими днями вони можуть повторити масовий обстріл? Важко сказати. Думаю, що так. Думаю, що це найменша частина того, що в них накопичено», — сказав він.

Олег Жданов також звернув увагу на склад застосованого озброєння. За його словами, цього разу Росія утрималася від використання частини ракетного арсеналу, що може свідчити як про економію, так і про дефіцит.

Реклама

«Вони не застосували „Калібри“ і не застосували „Кинджали“. А крилаті ракети Х-101 були. І цього разу ми з ними впоралися дуже добре — вони майже нікуди не долетіли», — зазначив Жданов.

Він додав, що українська ППО перехопила всі групи крилатих ракет, навіть ті, які намагалися обійти Київ. Олег Жданов припустив, що у Росії можуть бути серйозні проблеми із запасами ракет або з можливостями їх оперативного поповнення.

«Тут двояка ситуація: з одного боку, можливо, росіяни економлять, а з іншого — який сенс їм економити, якщо в них є відповідний запас? Тоді виникає питання: а може запасу ракет такого великого вже і немає?» — зазначив він.

За словами Олега Жданова, ключова проблема РФ — це виробництво електроніки для ракет.

Реклама

«Залізо Росія може накліпати, пороха у них достатньо. А от електроніки для управління ракетами в польоті — тут величезна проблема. Тому треба слухати нашу розвідку, бо дуже давно не було інформації щодо накопичення і виробництва ракет у РФ», — підсумував Олег Жданов.