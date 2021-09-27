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Невакцинованих чиновників мер Миколаєва пропонує більше не пускати до міської ради

Невакцинованих чиновників мер Миколаєва пропонує більше не пускати до міської ради

Бажаючи зайти мусять мати хоча б свіжий негативний тест.

Сертифікат щеплення або негативний тест на коронавірус - незабаром ввійти до міської ради Миколаєва можна буде лише з ними.

Це під час апаратної наради проанонсував міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляється в ТСН.14.00.

За даними обласної адміністрації, Миколаївська область, хоч і перебуває в "жовтій" зоні, вже другий день поспіль демонструє помаранчеві показники захворюваності. В останній тиждень лише в обласному центрі від ускладнень коронавірусу померли 8 людей.

Міський голова каже, що поки заборона входу до міської ради невакцинованим та необстеженим - тільки його пропозиція. Але юристи мерії вже розробляють законні підстави, на яких це можна буде впровадити.

«Людей, які не вакцінувалися і не мають тест, що свідчить, що вони здорові, які діють впродовж двох днів, не допускати до закладів, які належать до міської ради. Дивимося, яким чином це відповідає закону, нормативно-правовим актам і будемо запроваджувати ці дії. Якщо люди хочуть жити на островах, вони можуть туди поїхати і жити собі і не відвідувати органи влади. Якщо ми кажемо про безпеку всіх, це означає колективна безпека», - заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Новини України: ввійти до міської ради Миколаєва можна буде тільки з сертифікатом щеплення

Новини України: ввійти до міської ради Миколаєва можна буде тільки з сертифікатом щеплення
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