Невидима війна точиться за кремлівськими стінами: хто може стати наступником Путіна

В оточенні підстаркуватого Путіна уже міркують, хто його замінить. Наближені змагаються за шанс вмоститися у президентське крісло, отримавши статус офіційного наступника від нього самого.

Путін більше не позує з оголеним торсом, а все частіше кульгає, тримається за стіл і на параді сидить, як бабуся, під пледом, йдеться в ТСН.

У Росії дедалі частіше обговорюють, хто замінить підстаркуватого диктатора. Він волів би піти на той світ на піку слави. Та цим мріям не судилось здійснитися через українців, які виставили Путіна лузером, і тут вже нічого не виправити. Це змішало всі карти і йому, і російській верхівці.

Диктатор, кажуть, мріяв про династичну передавання влади своїй молодшій доньці Катерині Тихоновій. Тій, яка за все життя серйозно займалася хіба що акробатичним рок-н-ролом. Та ще народила дитину від артиста балету на прізвище Зеленський. Зараз її намагаються прилаштувати до наукової сфери, для солідності. За теперішніх обставин Путін вже і сам розуміє: владу вона не втримає. «Він готовий піднімати лише свою доньку. Ось він у ній душі не чує. Ось ці молоді, вони ж нічого важчого за «вейп» не піднімали. Влада в Росії - вона не така, вона слабким ніколи не дістанеться. З'являться ще шаленіші. Такі відморозки, що прямо з Бучі, які готові вбивати і не бояться вмирати», - каже Марк Фейгін.

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За путінське благословення зійти на трон гризуться його наближені. Дмитро Медведєв, чиї хамські твіти на адресу українців та Заходу часто пояснюють тим, що мовляв, до пляшки прикладається.

Міністр оборони Шойгу зійшов з дистанції, бо російська армія зганьбилася в Україні. Очільник ФСБ Патрушев ще старший за Путіна і намагається підсунути тамтешньому політбюро свого сина як кандидата. Ще є дуже непублічний Юрій Ковальчук – власник медіа-холдингу, і, кажуть, нині найближчий путінський друг. Але поки що найбільш успішно метушиться довкола Сергій Кірієнко. Автор двох російських дефолтів, колишній прем'єр-міністр на прізвисько «Кіндер-сюрприз», він усе ще позиціонує себе як кризовий менеджер Путіна.

Зумівши наблизитись до нього, Кірієнко нині очолює внутрішньополітичний блок Кремля, і навіть розширив сферу своїх повноважень. Зараз він є куратором самозваних республік на Донбасі та окупованих районів півдня України.

«Найбільш ймовірний наступник зараз – це пан Кірієнко. Він – представник найбільш впливового клану навколо Путіна. Очолює цей клан Юрій Ковальчук, людина, яка, напевно, зіграла ключову роль з точки зору початку війни проти України. Ну, і ось Кірієнко – найбільш перспективний їхній менеджер, якого вони будуть рухати вперед», - каже російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Думку самих росіян ніхто, звісно, не питає. За кого піти поставити галочку - їм підкажуть з телевізора, адже публічної політики в Росії вже давно немає. І всі ці люди широкому загалу однаково невідомі.

«Формально, за Конституцією, Мішустін має бути, очільник уряду. І якщо щось з Путіним трапляється, три місяці до виборів має бути Мішустін. Він, до речі, схожий на компромісну постать. А що? Це ж не Кадиров, правильно? Буде Мішустін, а ми з'ясовуватимемо, хто тут головний», додає Фейгін.

Водночас, як не дивно, всі ці павуки у банці розуміють: без Путіна їм нічого доброго не світить. Тому сподіватися на якісь палацові заколоти в Росії навряд чи варто. Так само, як і на те, що влада раптом звалиться до рук одного з теперішніх опозиціонерів. Парадоксально, але шанс на справді позитивні зміни Росія матиме лише в разі цілковитої військової поразки в Україні.

«Росію, найбільш ймовірно, очолить той, на кого вкаже пан Зеленський. Тому що зараз немає жодного джерела легітимності всередині самої РФ. Якщо не втручатися, тоді там може бути будь-що. Може бути і пан Гіркін, може бути і Патрушев», - каже опозиціонер.

Якщо ж замість нищівної поразки Росії вдасться затягнути Україну в процес переговорів, персонального Путіна згодом просто замінить хтось із колективного Путіна. І це продовжить страждання як українців, так і самих росіян.

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