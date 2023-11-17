Невідомі факти про життя письменників: хто переміг у конкурсі "КрутеЗНО" і кого відзначила Алла Мазур

Українські школярі записали літкасти про невідомі факти із життя українських письменників.
Завданням цьогорічного конкурсу "КрутеЗНО" було дослідити та записати літературний подкаст про маловідомі та відверті факти із життя українських письменників. Загалом вийшло 2023 хвилини про майже пів сотні знакових у нашій культурі та історії імен. Учасники були з усієї України й навіть з-за кордону. Але найбільше - з тих регіонів, де не стихають вибухи, та навіть з окупації.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.
На конкурсі "КрутеЗНО" переміг літкаст про Івана Карпенка-Карого
11-класниця Каріна Бондаренко участь у конкурсі "КрутеЗНО" брала з-за кордону. Від початку повномасштабного вторгнення її родина живе в Польщі. Лише зараз на кілька тижнів дівчина приїхала в Україну.
Родина велика й гамірна. Тож, каже, записати літкаст було не так і просто. Кілька днів на збір інформації й ще 4 години на сам запис. Вийшов подкаст на 5 хвилин.
Її витвір про Івана Карпенка-Карого - українського письменника, драматурга й актора приніс дівчині не лише перемогу. У гігабайтах інформації про нього - вона знайшла відповідь і на власне питання про вибір життєвого шляху.
"Він з дитинства ніяк не проявляв себе як актор. Він навчався в училищі, потім працював канцеляристом, що взагалі не поєднується з театром. І це дає мені заспокоєння, що необов'язково обирати професію з дитинства, бо своє призначення ти можеш знайти в 30 або 40", - каже Каріна Бондаренко.
Чому організатори конкурсу вибрали такий формат
Якщо про Карпенка-Карого лише один літкаст, то про Лесю Українку аж 14.
- 11 - було присвячено Ользі Кобилянській.
- По 10 про Сковороду та Франка.
- 9 учасників заглибилися в біографію нашого Кобзаря.
Загалом вийшло 2023 хвилини. Це майже 200 літкастів про пів сотні українських письменників.
Такі результати вже другого етапу цього літературного конкурсу. Торік учасники в аудіоформаті ділилися враженнями про твори зі шкільної програми. Охопили майже 70%, тож цьогоріч організатори вирішили придумати щось нове.
"Зазвичай досить шаблонно ми розглядаємо постаті класиків української літератури. Ми фактично не задумуємося, де вони мешкали, що вони їли, з ким дружили, як проводили свій вільний час", - каже координаторка Всеукраїнського конкурсу "КрутеЗНО" Ірина Плехова.
Як і торік - більшість учасників із південних та східних регіонів. І навіть із тимчасової окупації. Дехто із них не відгукнувся. Ірина сподівається, що з ними все гаразд. І чекає на звістку від кожного, щоб передати подарунки.
Цьогоріч завдяки меценатам призовий фонд вдалося збільшити до 200 тисяч гривень. Тож 10 учасників отримали по 15 тисяч гривень і ще 10 - по 5.
Алла Мазур відзначила літкаст про Майка Йогансена
Крім того, є близько двох десятків спецвідзнак. Серед них - і особлива нагорода від ведучої "ТСН. Тиждень" Алли Мазур. Її отримає 15-річний Гліб Шишкін.
"По-перше, тому що він по-новому відкрив для мене Майка Йогансена із розстріляного українського відродження. Коли я вчилася в школі, його не було навіть у програмі позакласного читання. А по-друге, за те, що він зробив це оригінально, у форматі розмови з Майком", - каже ведуча "ТСН. Тиждень" Алла Мазур.
Гліб розповів ТСН, звідки в нього ця ідея: "Я дуже багато читав цитат його сусідів про нього, його розповідей. Мені захотілося якось повторити те, як він спілкувався, якісь його емоції".
Йогансена обрав теж невипадково. Зокрема, обоє перейшли з російської на українську.
"Навчаючись у гімназії, він писав багато творів російською. А потім коли поступово почав чути українську, читати українською, то він просто спалив усі свої твори російською", - зазначає Гліб.
Про це хлопець і розповідає у своєму літкасті. А ще намагається якнайповніше розповісти про звички та уподобання письменника, зокрема те, що він не любив музики.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 21:00 за 17 листопада 2023 року | Новини України
Нагадаємо, Рада ухвалила закон, який мав скасувати заочну форму навчання.
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