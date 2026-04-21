Невидимі для РЕБ: українські військові розповіли про унікальну зброю

Війна дронів переходить на новий рівень: від звичайних «Мавіків» до перехоплювачів авіаційного типу та безпілотників на оптоволокні, невидимих для РЕБ. Бійці бригади «Тайфун» щодня ведуть технологічну дуель з ворогом. Поки одні вистежують окупантів у небі, інші у секретних майстернях перебирають «пташок», аби ті летіли далі і били точніше.

Як воюють аеророзвідники

Командир екіпажу «Екап» пояснює: аерозвідники мають бути очима всього підрозділу. І діяти якомога швидше, аби ворог не встиг змінити плани.

«Екап», командир екіпажу аерозвідки бригади «Тайфун»: «Робота заключається в тому, щоб виявити противника і максимально швиденько зробити дешифровку і передати її суміжникам. Суміжники, в свою чергу, відпрацюють певними засобами ураження. І взагалом є плюсів для нас, те, що ми виявили, і для них, що уражене».

Повітряні дуелі та дрони-перехоплювачі

На заваді повітряних розвідників може стати не лише ворожа ППО, а й звичайний вітер. Коли він рвучкий, тендітні крила стають безпорадними. А ще у небі тривають справжні дуелі із застосуванням дронів-перехоплювачів.

«Звісно, є перехоплювачі у даних неприємних людей… У них є свої, у нас є свої. Летить крило, вони його вражають. Був один випадок, коли ворог хотів збити наш борт, але в нього це не вдалося. Ми, як то кажуть, відкудали по п’ятам», — каже «Екап»

Дрони на «повідку»: прорив у боротьбі з РЕБ

У майстерні безпілотникам замінюють акумулятори, плати та «мізки», аби екіпажі не мали неприємних сюрпризів під час зльоту. А ще працюють над FPV-камікадзе. Авіаційний технік Ніколас показує останні поповнення — дрони на оптоволокні. Така пташка тягне за собою тонку нитку зв’язку, тому її неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби.

«Ніколас», авіаційний технік бригади «Тайфун»: «Він не вразливий до засобів РЕБу. Ти його можеш тільки почути, побачити, все. Він ніде на локаторах не світиться, ні на яких датчиках. Він все минає. Але треба навики. Треба дуже плавно, маршрут свій завчасно передбачувати і планувати».

Лабораторія «Джуса»: заміна дефіцитним ракетам

Офіцер на псевдо Джус керує лабораторією, де FPV-дрони перетворюють на перехоплювачів. Те, що раніше збивали дефіцитними ракетами, тепер приземляють спритні коптери.

«Джус», старший майстерні бригади «Тайфун»: «FPV на цифровій системі для більш гарної якості картинки, аби можна було б побачити повітряні цілі. Вони надто маленькі на екрані оператора. Це зазвичай FPV 8-9 дюймів, використовується для знищення розвідувальних крил ворога, ударних, таких як „Молнії“».

Майбутнє технологій: майстерність проти маси

Росіяни теж намагаються масштабувати цю технологію, проте наші технарі запевняють: оптоволокно — це лише тимчасовий етап через велику вагу катушки. Майбутнє — за новими системами зв’язку. Поки ж виробники змагаються у потужності батарей, бійці «Тайфуну» намагаються перевершити противника у майстерності пілотування. Бо кожна збита ворожа «Молнія» або «Орлан» — це збережені життя.

