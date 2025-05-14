Невидимий спостерігач: воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка допомагає на фронті

"Фурія" у небі / © ТСН

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Українська «Фурія» стежить за кожним кроком окупантів. За допомогою безпілотника повітряна розвідка 44 окремої артилерійської бригади успішно коригує вогонь по ворогу. Побачивши з неба ціль воїни передають координати і артилерія бригади нищить росіян та їхню техніку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Військові називають «Фурію» дуже ефективним безпілотником, який водночас і простий у використанні. Екіпаж «Фурії» — чотири воїни, водій та три оператори безпілотника, працюють хлопці від самого ранку.

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«Сьогодні було пошкоджено теж дві гармати — Д-30, Д-20», — каже старший оператор БПЛА «Фокс».

«Орки якраз витягували, робили заміну гармат і ми в той момент їх підловили. Підключились суміжні підрозділи і туди вже все летіло і снаряди і FPV», — каже «Алмаз».

Під час візиту ТСН за наводкою пілотів, артилерія 44 бригади знищила ще декілька гармат росіян. Екіпаж працює під землею, аби їх не засікли ворожі дрони. На кількох квадратних метрах тут і робоче місце і невелика кухня, вмивальник та ліжка. Хлопці разом працюють вже пів року, каже воїн на псевдо «Алмаз». 24-річний хлопець вже шість років у війську. До повномасштабного грав у військовому оркестрі на барабанах. Робота, кажуть військові цікава, особливо, коли бачать як палає російська техніка. Лише їхня «Фурія» здійснила більше двох сотень успішних польотів, кажуть воїни. Кажуть, багато чого залежить від погодних умов. І тут в пригоді стає «Маестро», який раніше служив у метеобатареї.

Екіпаж дрона / © ТСН

«От зараз літо — холодні, гарячі потоки вітру теж впливають, якщо будуть гарячі борт буде піднімати, опускати ми з цим вдіяти нічого не можемо, сам борт буде опускати, підіймати», — каже «Маестро».

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За допомогою «Фурії» пілоти стежать за кожним кроком окупантів. Кажуть, хоч і втомлені але мають бути тут до кінця. Насамперед заради родин, які чекають на них вдома.

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