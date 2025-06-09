ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
666
Час на прочитання
3 хв

На Київщині лелечиха загинула, прикривши дітей від уламків "Шахеда", а її вдівець здивував усе село

На Київщині лелека врятувала своїх дитинчат, проте сама загинула. Як склалась доля пташенят.

Автор публікації
Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
Гніздо лелек

Гніздо лелек / © ТСН

В одному з сіл Київщини під час обстрілу загинула мама-чорногузиха, котра своїми крильми прикрила дитинчат. Місцеві вирішили, що згорьований голова родини пташенят не прогодує. Тож забрали їх додому, аби виходити і відпустити восени у вирій. А вже за кілька днів дізналися: у бусола — нова дружина.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Своїх підопічних Світлана жартома називає птеродактелями. І вони весело клекочуть, зачувши її голос. Пташенят Світлана забрала додому після того, як наприкінці травня у її селі на Київщині збили російський дрон. Постраждали людські хати і єдина на все село лелеча сім’я.

Подробиці того ранку переповідає Володимир Іванович. Від його дому до гнізда — усього кілька метрів. Пригадує: разом із собачкою Бонею саме снідав у кухні. Аж раптом — вибух, двері вирвало, вікна повибивало, тріщини і великі дірки у стінах: російський “Шахед” був нашпигований металевими кульками.

Порозбивало господи і у сусідів. Ледь оговтавшись, місцеві кинулися до гнізда. Бусоли тут мешкають понад 10 років і, як вірять селяни, приносять щастя. Тож щовесни чекають на них із вирію. Першим повертається глава сімейства — Кльопа. Цьогоріч вони з дружиною висиділи четверо малят. Виявилося, що під час атаки мама-лелечиха загинула. Своїх малюків вона огорнула їх крильми і таких чином врятувала.

Зняти обгорілу пташку із гнізда допомогли енергетики, котрі працювали у селі. Поховали чорногузиху поруч зі стовпом, на якому гніздилася сім’я. Пташенята майже не постраждали. А от Кльопа, каже Світлана, впав у відчай.

Селяни сумнівалися, що птах-вдівець зможе сам прогодувати аж четверо дітей. Тож Світлана забрала їх до себе і наразі доглядає разом з подругою Іриною.

Рятувати і виходжувати тварин Світлані не звикати. У неї кілька десятків собак та котів. У списку врятованих — також білченята, їжаки і цап Марат. Живе у Світлани і вимушена переселенка із Донеччини — рогата коза Маруся.

Жінка каже: лелеченята обожнюють рибу та субпродукти. А ще приймають вітаміни. А вже за кілька днів після трагедії село облетіла новина. Вдівець Кльопа — більше не у жалобі: він знайшов собі нове кохання.

Звідки самичка — невідомо. Але за даму серця Кльопі довелося поборотися: на розбірки прилетів імовірно покинутий нею чоловік-чорногуз. Тепер нова дружина сидить у гнізді. І скоро теж стане мамою.

За любовними походеньками Кльопи спостерігало все село. Але місцеві розуміють: інстинкти сильніші, ніж журба — тож лелеку не засуджують.

Тим часом, для напів осиротілих лелек Світлана на обійсті облаштовує тренувальну базу з трампліном. Щоб коли виросли — навчилися літати.

А ще — жінка сподівається: Кльопа впізнає дітей від попереднього шлюбу за клекотінням. Бо він часто прогулюється на городі у Світлани. І всі разом — восени вони полетять у вирій. А як ні — чорногузи залишаться жити тут — у спеціально зведеному лелечому гуртожитку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 9 червня. ЗСУ ліквідували завод в РФ! Евакуація з Донеччини

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie