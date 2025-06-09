На Київщині лелечиха загинула, прикривши дітей від уламків "Шахеда", а її вдівець здивував усе село

Гніздо лелек / © ТСН

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В одному з сіл Київщини під час обстрілу загинула мама-чорногузиха, котра своїми крильми прикрила дитинчат. Місцеві вирішили, що згорьований голова родини пташенят не прогодує. Тож забрали їх додому, аби виходити і відпустити восени у вирій. А вже за кілька днів дізналися: у бусола — нова дружина.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Своїх підопічних Світлана жартома називає птеродактелями. І вони весело клекочуть, зачувши її голос. Пташенят Світлана забрала додому після того, як наприкінці травня у її селі на Київщині збили російський дрон. Постраждали людські хати і єдина на все село лелеча сім’я.

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Подробиці того ранку переповідає Володимир Іванович. Від його дому до гнізда — усього кілька метрів. Пригадує: разом із собачкою Бонею саме снідав у кухні. Аж раптом — вибух, двері вирвало, вікна повибивало, тріщини і великі дірки у стінах: російський “Шахед” був нашпигований металевими кульками.

Порозбивало господи і у сусідів. Ледь оговтавшись, місцеві кинулися до гнізда. Бусоли тут мешкають понад 10 років і, як вірять селяни, приносять щастя. Тож щовесни чекають на них із вирію. Першим повертається глава сімейства — Кльопа. Цьогоріч вони з дружиною висиділи четверо малят. Виявилося, що під час атаки мама-лелечиха загинула. Своїх малюків вона огорнула їх крильми і таких чином врятувала.

Зняти обгорілу пташку із гнізда допомогли енергетики, котрі працювали у селі. Поховали чорногузиху поруч зі стовпом, на якому гніздилася сім’я. Пташенята майже не постраждали. А от Кльопа, каже Світлана, впав у відчай.

Селяни сумнівалися, що птах-вдівець зможе сам прогодувати аж четверо дітей. Тож Світлана забрала їх до себе і наразі доглядає разом з подругою Іриною.

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Рятувати і виходжувати тварин Світлані не звикати. У неї кілька десятків собак та котів. У списку врятованих — також білченята, їжаки і цап Марат. Живе у Світлани і вимушена переселенка із Донеччини — рогата коза Маруся.

Жінка каже: лелеченята обожнюють рибу та субпродукти. А ще приймають вітаміни. А вже за кілька днів після трагедії село облетіла новина. Вдівець Кльопа — більше не у жалобі: він знайшов собі нове кохання.

Звідки самичка — невідомо. Але за даму серця Кльопі довелося поборотися: на розбірки прилетів імовірно покинутий нею чоловік-чорногуз. Тепер нова дружина сидить у гнізді. І скоро теж стане мамою.

За любовними походеньками Кльопи спостерігало все село. Але місцеві розуміють: інстинкти сильніші, ніж журба — тож лелеку не засуджують.

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Тим часом, для напів осиротілих лелек Світлана на обійсті облаштовує тренувальну базу з трампліном. Щоб коли виросли — навчилися літати.

А ще — жінка сподівається: Кльопа впізнає дітей від попереднього шлюбу за клекотінням. Бо він часто прогулюється на городі у Світлани. І всі разом — восени вони полетять у вирій. А як ні — чорногузи залишаться жити тут — у спеціально зведеному лелечому гуртожитку.

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