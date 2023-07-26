Неймовірна історія порятунку: двоє хлопчиків отримали печінку та нирки від наймолодшого донора в Україні

З лікарні "Охматдит" виписали двох хлопчиків, які отримали донорську печінку та нирки від наймолодшого донора в Україні.

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була раніше знайома з хлопчиком, який чекав пересадку нирок. Це очікування тривало майже два роки. Вона розповіла подробиці неймовірного порятунку.

"Особисто для мене ця неймовірна історія почалася на початку лютого. Добре памятаю той день, бо саме тоді я підписала згоду на донорство органів у випадку смерті мого мозку. і познайомилася з Антоном", - йдеться у сюжеті.

Антон виглядав значно молодше своїх 12 років. Він народився зі складними патологіями і лише з однією ниркою, яка близько двох років тому перестала працювати. Відтоді Антон та його мама Любов жили у лікарні "Охматдит".

"Сам Бог зробив так, щоб ми були тут", - казала жінка.

Мама Антона тоді так говорила, бо їхній дім на Херсонщині опинився в окупації. Повертатися не було куди, і не було як. Родичі як донори не годилися, а нирка все не знаходилася. Але Антон і Любов чекали.

"У день нашого знайомства Антон показав мені свої іграшки і навіть дав відчути, як гудить в його руці фістула", - розповідає кореспондентка.

Шанси на донорську пересадку були примарними. Діти претендують на донорські органи на тих же умовах, що і дорослі. Мало співпасти дуже багато факторів, аби вона нарешті стала можливою.

Двоє хлопчиків отримали печінку та нирки від наймолодшого донора в Україні Фото: ТСН

Донор Юрко

Донору було 4 роки. Його звали Юрко. Лікарі констатували смерть мозку. Але батьки хлопчика, попри власне горе, дали згоду на посмертне донорство.

До дівчинки, якій пересадили серце, майже відразу пустили маму Юрка - послухати, як бьється серце її сина. До хлопчиків в "Охматдиті" журналістів пустили лише за два тижні, вже на виписку.

У дворі "Охматдиту" вже вільно гуляє і соромязливо посміхаєтсья ще один рецепієнт - Дмитро.Йому вже виповнилося 15. Його печінку вразив цироз.

Лікарі давали дуже обережні прогнози. Шанси прожити ще рік були не більше 30%.

Зараз про операцію нагадує хіба корсет на животі.

"Сьогодні Антон та Дмитро поїдуть додому. Дмитро повернетсья на кіровоградщину, а Антон зможе поїхати, коли звільнять лівий берег Дніпра, але принаймні вони можуть жити нормальним життям і відчувати себе вільними людьми", - розповідає кореспондентка.

Двоє хлопчиків отримали печінку та нирки від наймолодшого донора в Україні Фото: ТСН

Лікарі хлопців дуже горді своїми пацієнтами

Ольга Бабічева лікувала Антона і тим самим допомогла йому отримати шанс потрапити в списки претендентів на трансплантацію.

Результат перевершив сподівання.

Лікар Олег Годик пояснює нам, що переживав, адже таких маленьких донорів в Україні раніше не було. І як би цинічно це не звучало, для дитячої трансплантології дитячі органи кращі.

Мами Антона та Дмитра день виписки називають щасливим. Лише переживають, що поки не змогли особисто подякувати батькам маленького Юрка, який дав змогу жити їхнім синам.

Додамо, що львівські хірурги врятували життя 14-річного Дмитра, який отримав кульове поранення в гостях в однокласника.

Також раніше в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Донором для дитини став хлопець із Польщі.

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