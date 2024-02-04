Неймовірна історія: собаку-поводирку, яка зникла у перший день великої війни, знайшли через 2 роки

До жителя Дніпропетровщини Сергія Гаврилюка, який має важкі вади зору, повернулася його собака-поводирка Плюша. Золотиста ретриверка утекла в перший день повно-масштабного вторгнення. Її розшукували два роки. І лише за дивовижним збігом - таки знайшли.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Ранок в кінологічному центрі в Межигір'ї 24 лютого 2022 року, як і майже всюди в країні, розпочався з вибухів. І звідти тоді, перелякавшись гучних звуків, втекла собака-поводир, золотиста ретриверка Плюша.

Сергій Гаврилюк

Тоді Плюші, а за паспортом Ані, було три з половиною роки. Два з них золотистий ретриверка жила з Сергієм Гаврилюком. Разом вони їздили за кордон і на море, і навіть підкорили Говерлу.

Коли Плюша втекла, в Сергія сталася депресія. Допомогли друзі, які привезли йому однорічну вівчарку на ім'я Кір - він став новим поводирем і вивів Сергія із суму.

Пошуки Плюші

Тим часом волонтери чи не по всій Київщині розшукували Плюшу - розвішували оголошення, створювали дописи в соцмережах. І вони, і Сергій вірили, собака жива і має повернутись. І ось за майже два роки після втечі кінологу Віктору Семененку, який виховував Плюшу змалечка, зателефонував військовий. Він розповів, випадково натрапив на оголошення і зрозумів, собака, яку наприкінці лютого позаминулого року він підібрав у Київській області дуже схожа на ту, яку розшукують.

"Військовий, його звати Костянтин, він зараз воює під Донецьком. Він разом зі своїм побратимом знайшов Плюшу, вона з ними жила весь цей час. Вони, як він мені повідомив, були під Черніговом, і в інших містах", - каже Віктор Семененко, кінолог.

Данні зі спеціального собачого чипа зійшлись, і тоді військовий погодився віддати собаку. Єдине, що відрізняє нинішню Плюшу - це шрами на вибритій спині. Віктор думав, що це наслідки війни. Однак військовий Костянтин, який опікувався Плюшею останні два роки, телефоном повідомив ТСН, що Плюша нещодавно вимазалась в солидолі, і тому її довелось побрити.

Плюша

Вже забравши Плюшу, кінолог Віктор повідомив про це Сергію. Він одразу купив квитки на потяг, і разом з дружиною Ольгою та собакою-поводирем Кіром, вирушив в Київ на довгоочікувану зустріч.

Зустріч призначили в парку. Плюша пізнала господаря за мить. Після цього Сергій з дружиною та двома собаками вирушають в кінологічний центр в Межигір'я. Там обидва поводиря на вільному вигулі більш-менш порозумілися.

Попереду у Плюші візит до ветеринара, звикання в новому-старому домі, і тренування - щоб зрозуміти, вона й надалі буде поводирем або змінить кваліфікацію на собаку-реабілітолога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Неймовірна історія Плюші! Собака-поводир повернулася до хазяїна через два роки!

Нагадаємо, з України евакуювали трьох левів, які постраждали від війни – де перебуватимуть тварини.

Читайте також: