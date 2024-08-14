Неймовірна історія з Курщини: це трапилося з українськими військовими

Росіяни взяли в полон українських захисників, однак потім передумали і склали зброю.

Такого ви ще не чули! Під’їхала нова неймовірна історія з Курської області. Росіяни, які намагалися взяти у полон українців, самі стали новим обмінним фондом.

Як так трапилося – всі деталі в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Нова історія з Курщини

Такого, напевно, ще не було! Росіяни взяли у полон українських військових, а згодом самі потрапили в оточення і вирішили не ставати добривом та врятувати свої життя, тому разом із полоненими українськими захисниками вийшли до основних сил ЗСУ. Про це в Мережі розповів військовий Сил оборони з позивним "Боксер". Він додав, що ранок для його підрозділу на одній із ділянок фронту в Курській області видався важким:

"Неймовірна історія! Сьогодні взяли в полон моїх бійців на Курщині, проте росіяни зрозуміли, що перебувають в оточенні, склали зброю та разом з моїми побратимами вийшли до основних сил ЗСУ і здалися в полон".

Наразі офіційного підтвердження цієї історії немає, однак ми віримо, що українським захисникам таки вдалося вберегтися від ворожого полону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ З КУРСЬКА! Це трапилося з українськими військовими!

Що відомо про полонених росіян?

А ще нагадаємо, що росіяни у Курській області "пачками" здаються у полон. Зокрема військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коаваленко раніше заявив, що цифри нових полонених – просто шалені. За неофіційними даними, вони коливаються від 300 до 1000 окупантів. Коваленко зазначив, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більше 10 тис. осіб. Якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то лише за тиждень російські окупанти втратили в Курській області десяту частину свого угруповання.

Ну а ще в Мережі просто повно відео з полоненими росіянами. От, наприклад, строковики скаржаться, що їх усі кинули.

А де кадировці?

Ну а ще вкотре розповіли про подвиги "тік-ток військ" – вони ж кадировці, які теж просто ховаються за спинами строковиків, а в разі чого – тікають.

Але й кадировців у полоні вдосталь. От один із них передає вітання своїм побратимчикам.

Окрім того, російські військові просяться на обмін та зазначають, що їх треба обміняти на бійців "Азова".

Все, що ми можемо сказати, це подякувати Збройним силам за поповнення обмінного фонду, аби з російського полону визволити усіх українців.

Скільки населених пунктів Курщини контролюють ЗСУ?

А тим часом дедалі більше на Курщині стає українських прапорів. 13 серпня ввечері про результати тижневої курської ганьби головком ЗСУ Олександр Сирський доповів по відеозв’язку президенту Володимиру Зеленському і повідомив шалену цифру захоплених населених пунктів.

Жителі Курської області не чинять спротив

А вже на ранок 14 серпня ЗСУ передали вітання з населеного пункту Плехове, що на Курщині. Та й в цілому місцеві якось не дуже пручаються приходу ЗСУ.

А згадайте Херсон, як там люди готові були йти з простими палицями та прапорами проти окупантів. Щось тут такого ентузіазму не помічається та й черги до військкомату пропагандистські ЗМІ досі показати не можуть.

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