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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Неймовірна знахідка: біля багатоповерхівок в Києві виявили укриття на 700 людей

Дослідники підземного Києва виявили в районі ЖК «Паркові озера» занедбане протирадіаційне бомбосховище на 700 людей. Поки мешканці новобудов під час війни не мають надійного сховища, капітальний радянський бункер стояв засипаний сміттям.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві знайшли занедбане укриття

У Києві знайшли занедбане укриття / © Associated Press

У Києві знайшли незвичну знахідку — ціле протирадіаційне бомбосховище, яке виявилося нікому не потрібним. Підземне приміщення випадково помітили дослідники підземного Києва в районі ЖК «Паркові озера» у Дніпровському районі столиці.

За словами Кирила Степанця, дослідника підземного Києва, бомбосховище помітили днями через просідання ґрунту. Як виявилося, на цьому місці раніше розташовувався завод — територію продали під житлову забудову.

«Це було укриття заводу „Агромаш“, який займався ремонтом сільгосптехніки. Я там бував у 2010 році і бачив вхід до бомбосховища. Приміщення підприємства знесли, а його бомбосховище вважалося втраченим. Довкола з’явилися житлові будинки. Я гадав, що його засипали, а виявилося, що ні. Воно повністю зберіглося під землею», — розповідає ТСН.ua Кирило Степанець.

Парадокси війни: укриття на 700 осіб під шаром сміття

Дослідник додає, що всередині збереглися всі атрибути, притаманні бомбосховищам радянських часів: протигази, потужні герметичні двері, витяжки.

«Потужний радянський бункер вважався втраченим, а виявилося, що його просто засипали зверху сміттям. Тим часом на території ЖК немає пристойного укриття — такі наші парадокси на 5 році повномасштабної війни. Це справжній бункер — броньовані двері, протигази, фільтри для очищення повітря. Приміщення розраховане на 700 осіб. До речі, я не просто вжив слово „потужний“, бо потрапити до бункера можна лише через вузенький прохід. Тобто будувалося воно дуже надійним, на випадок війни, і пережило навіть безгосподарність наших чиновників», — розповідає Степанець.
Він наголошує, що бомбосховище можна було косметично відремонтувати, і воно б зараз рятувало життя сотень мешканців житлового комплексу.

«Відомо, що тоді, Дніпровська РДА відмовилася ремонтувати бомбосховище. Далекоглядні. Сказали, що немає коштів і їм це взагалі не цікаво», — додає дослідник підземного Києва.

Вхід до укриття у 2010 році. Фото: Кирило Степанець

Вхід до укриття у 2010 році. Фото: Кирило Степанець

Таке укриття у Києві може бути не одне

За словами Кирила Степанця, бомбосховища на випадок ядерної війни були на усіх підприємствах Києва, які знесли заради будівництва житла. Проте бувають і винятки: наприклад, у ЖК «Галактика» після демонтажу приміщень молокозаводу і будівництва багатоповерхівок бомбосховище залишили, відремонтували і зараз використовують як надійне укриття.

Укриття на карті до та після будівництва. Фото Кирила Степанця

Укриття на карті до та після будівництва. Фото Кирила Степанця

Реакція КМДА: з’ясовують хто був балансоутримувачем

Чому такі речі відбуваються з бомбосховищами у Києві, коли їх так критично не вистачає, ТСН.ua попросив прокоментувати Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Там зазначили, що ситуацію зі знайденим бомбосховищем колишнього заводу вже з’ясовують фахівці Департаменту. Зокрема, встановлюють, у кого підземне приміщення перебувало на балансі та хто мав відповідати за його функціонування. Також вирішуватимуть, що далі робити зі знахідкою.

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Кількість переглядів
135
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