Неймовірні новини від Грицика й Одарки: у гнізді пари лелек защебетали 5 пташенят (відео)

Грицик та Одарка — знову в центрі уваги / © Pixabay

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У гнізді зіркової пари лелек щебечуть 5 пташенят. Вони з’явилися на світ тиждень тому і вже мають власні імена.

Як назвали лелеченят і якими витівками дивували птахи останнім часом — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Грицик та Одарка — знову в центрі уваги!

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Життя Грицика та Одарки

Нові подробиці з життя зіркової пари птахів! Цього тижня стали відомі імена знаменитих лелеченят України: їх назвали — Міннехаха, Ірпінь, Лесик, Катря і… Джесіка! Імена та стать пташенят поки що умовні, бо вони ще замалі.

Однак, ім’я першого пташеняти має унікальну історію. Коли воно лише з’явилося на світ, в чаті онлайн-траслянції було активне обговорення цієї події, зокрема й щодо варіантів імен для майбутніх лелеченят. Модераторами каналу у зв’язку з великою кількістю озвучених імен було оголошено пропозицію: глядач, який зробить найбільший донат на поточний збір для ЗСУ, обиратиме ім’я для першого лелеченяти. Глядач із США, зробивши найбільший переказ, запропонував назвати перше лелеченя Міннехаха.

Одного дня Одарка та Грицик вигодовували малечу черв’яками

«Міннехаха — це ім’я, яке походить із мови дакота й означає „вода, що сміється“ або „бурхлива вода“. Воно стало відомим завдяки поемі Генрі Лонгфелло „Пісня про Гайавату“, де Міннехаха, дочка вождя дакота, стає дружиною Гайавати. Цікаво, що таку ж назву має і водоспад у США, який замерзає взимку, створюючи вражаючі льодові формації.»

Лелеча трапеза

Одного дня Одарка та Грицик вигодовували малечу черв’яками, а от іншого раціон поповнився невеликими жабами, — розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська. Зворушливі кадри великого лелечого сімейства — дивіться далі.

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Яка доля у лелеченят?

Нещодавно у коментарі для TSN.ua науковець Анатолій Подобайло розповів, що діти лелек відлітатимуть у теплі краї кожен окремо. Як правило, 2-3 роки вони перебувають у Африці, аби досягти статевої зрілості, а тоді повертаються до України. Однак, до рідного гнізда їх не впустять.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЯ ІСТОРІЯ ПОСТАВИЛА НА ВУХА ВСЮ КРАЇНУ: знамениті лелеки Одарка та Грицик мають новини!

Особливості роботи з лелеками

Анатолій Подобайло поділився тим, що на початку своєї діяльності не мав можливості слідкувати за лелеками. Науковець їздив влітку на дослідження до Харківського заповідника, кільцював пташенят, які там перебували. Щоправда, потім довелося ретельно прати одяг.

А самого науковця до роботи з лелеками привабив один випадок.

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Приліт лелеки — до народження дитини?

Серед українців є повір’я — якщо лелека літає над однією оселею, там скоро може з’явитися немовля. Саме від цього переконання походить повір’я, що дітей приносить лелека. Енергетика цього птаха спрямована на народження малечі. Анатолій Подобайло зазначив, що в такі прикмети не вірить. Однак, у селі Леляки була така подія, яка змусила науковця замислитись.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛЕЛЕКИ ГРИЦИК І ОДАРКА СТАЛИ БАГАТОДІТНИМИ БАТЬКАМИ! НЕЙМОВІРНІ КАДРИ ЗВОРУШИЛИ ВСЮ УКРАЇНУ!

Нагадаємо, раніше у гнізді Грицика та Одарки вилупилися лелеченята. Вже йшлося про те, як живеться великій сім’ї у селі.

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