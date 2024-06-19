Незабаром розпочнуться мирні переговори: відомий мольфар передбачив, хто програє війну в Україні

Карпатський мольфар Модест передбачив, що незабаром можуть розпочатися мирні переговори і Росія підпише капітуляцію. Документ буде підписувати молодий політик.

Як далі розвиватимуться події на фронті, чи будуть переговори між Росією та Україною та коли і як війна завершиться - в ексклюзиві TSN.ua.

Росія підпише капітуляцію?

Найбільше українців цікавить питання, коли закінчиться війна, ну й звісно, у який спосіб це відбудеться. На тлі частих заяв щодо можливості мирних перемовин усе більше здається, що за стіл із Путіним все ж доведеться сідати.

Та все ж людський фактор нікуди не дівається, й крім офіційних заяв політиків, люди часто шукають, що про ймовірні сценарії війни говорять пророки, екстрасенси, мольфари.

Днями увагу українців привернуло передбачення мольфара Модеста, який живе у карпатському селі. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. Його заяву оприлюднив "Український молитовник". За словами старця, саміт миру у Швейцарії став символом єдності Заходу заради України. Західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога. Ба більше, як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру. Незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки ЗС РФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАПІТУЛЯЦІЮ РОСІЇ ПІДПИШЕ МОЛОДИЙ ПОЛІТИК! Потужне передбачення мольфара! Такого ще не було!

Що буде з Україною після війни?

Старець запевняє, що ЗСУ перейдуть у наступ та повернуть усі захоплені ворогом землі. Що стосується післявоєнної відбудови України, то із цим допоможуть західні союзники.

Після війни, за словами Модеста, в Україні також очікуються політичні зміни - до влади прийдуть нові лідери, які скерують нашу країну на шлях процвітання. Україна після завершення бойових дій залишатиметься стабільною та безпечною, а військові злочинці з РФ будуть покарані.

Інший старець Нафанаїл, який переконує, що заявляв про раптовий початок війни 2022-го року, тепер каже відкрито, що на українців чекає далі. Він зазначає, що на початку повномасштабної війни саме допомога партнерів стала вирішальною для оборони столиці. І зараз він бачить, як проти Харкова росіяни намагались застосувати хімічну зброю, проте самі зазнають втрат. До слова, наразі дійсно російські окупанти перебувають у “котлі” на агрегатному заводі у Вовчанську.

Він розповів, зокрема, і про Донецький напрямок, де тривають найважчі бої. Каже, що українці вистоять, зуміють переламати хід війни на свою користь. Побачив, як ворог відступає, а ЗСУ отримують перемогу.

За словами Нафанаїла, ЗСУ працюють над новими стратегіями захисту водних ресурсів на півдні України. Він побачив у видінні, що українцям вдасться відновити контроль над Кримом, а Росія зазнає втрат. Стверджує, що Крим повернеться під контроль України.

Небезпечні дати у червні

А у новому пророчому видінні старця Хризостома йдеться про найнебезпечніші дати для українців в червні, а саме від 27-го до 29-те. За його словами, це ті дні, коли ворог України буде готовий завдати ударів, які нестимуть загрозу життю та безпеці як для українських громадян, так і для об'єктів інфраструктури.

Також Хризостом спрогнозував ситуацію у зимовий період. Стверджує, що зима буде надзвичайно важкою для країни. Знову можливі тривалі відключення електроенергії. Блекаути можуть тривати тижнями, багато регіонів залишаться без світла. Зокрема, північ та південь зазнають найбільших труднощів. Висловився старець і про Саміт миру у Швейцарії, каже, саме він є ключовим моментом для майбутніх перемовин з Росією.

"Переговори будуть важкими і пропозиції, що будуть зроблені, можуть бути неприйнятними для нас. Можливо, нас змушуватимуть прийняти складні рішення щодо залишення окупованих територій і припинення військових дій. Індія братиме участь у цих переговорах, що може ускладнити ситуацію через її зв'язки з Росією", - сказав він.

Окрім того, старець побачив, що після саміту можуть оголосити про можливі компромісні рішення, які стосуватимуться певних території, і до яких спонукатимуть Україну. Водночас Хризостом впевнений, що українці здобудуть перемогу, а ворог буде покараний. Старець бачить майбутнє, де Україна - вільна та квітуча. Т

Наголосимо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, старець Ігнат передбачив, що ближче до 24 серпня Росія може посилити обстріли Києва.

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