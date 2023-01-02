"Незабутня" новорічна ніч: кияни пережили атаку дронів під звуки феєрверків і роботу ППО

20 потерпілих і двоє загиблих - так минула новорічна ніч в столиці. Київ на Новий рік став однією з мішене для ворога. Одразу після опівночі загули сирени, а у небі сили ППО взялися збивати російські дрони, йдеться в ТСН.

Вулиці столиці порожніють від людей ще за кілька годин до Нового року. На Софійські площі, де головна ялинка країни стоїть не підсвічена теж порожньо. Замість звичних святкових гулянь, як за мирних часів, тут лише віфлиємська зірка на дзвіниці храму. Під нею люди йшли загадати бажання.

Разом з комендантською годиною Київ порожніє від людей, але вітали одне одного вигукували з вікон своїх квартир. Та дехто, попри заборону, таки вирішив гуляти звично - просто в центрі Києва взявся запускати феєрверки. Піротехніка–аматора швидко відшукали правоохоронці. Він пояснив, що після чарки спиртного хотілося веселощів. Хоча повітряна тривога лунала усього кількома хвилинами раніше. Київ тоді вже атакували іранські дрони-камікадзе. Одночасно з феєрверками, працювало ППО.

Загалом по Україні у новорічну ніч росіяни випустили із сотню дронів та ракет. На деяких окупанти ще й слали "привітання". За офіційними повідомленнями, лише в небі над Києвом тоді знищили 32 повітряні цілі. Два десятки потерпілих і двоє загиблих.

У одному із дворів впали уламки збитого залізяччя і дивом минулося без жертв. “Приліт був. Чули тривогу і одночасно був вибух. Потім мешканці почали вибігати, загасили машину”, - показують місцеві.

Повітряна тривога гуділа до пізньої ночі. Правоохоронці звітують, за цей час затримували й перевіряли порушників комендантської години. За використовування піротехніки складали протоколи, стаття передбачає штраф від 17 тис до 34 тис грн, або й обмеженням волі. Тож впродовж різдвяного часу навіть, якщо маєте салют, поліцейські радять приберегти його до перемоги. “Ворог не спить, ворог завжди тримає нас в тонусі і я думаю салютів і феєрверків всім має бути поки що достатньо! А коли ми переможемо - запустимо інші, найбільші! Зараз поки потрібна дисципліна”, - зазначають в поліції.

Проте, в загальному, новорічна ніч в столиці минула спокійно, кажуть поліцейські. В порівнянні з довоєнними гулянням - статистика цьогорічних правопорушень скоротилася в рази.

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