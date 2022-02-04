Незаконне вдочеріння у Києві: керівницю служби у справах дітей підозрюють у підробці документів

Керівниця однієї зі служб Києва у справах дітей вирішила вдочерити 3-річну дівчинку, мати якої не з'являлася пів року.

Керівницю однієї зі служб у справах дітей підозрюють у тому, що вона підробила документи дитини і цим самим підготувала все до вдочеріння. Прокурори запевняють, що держслужбовиця робила це свідомо і знала, що справжню матір дівчинки розшукує поліція. Чиновниця підозру стосовно себе називає безпідставною і буде її оскаржувати в суді.

Про це йдеться 4 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Доньці 24-річної Наталії — Анні-Марії — 3 роки. Уже майже рік вона живе в дитбудинку. Жінка пригадує вечір, коли залишила її на свого співмешканця, а сама пішла, і не повернулася.

"У нас сталася сварка з побоями. У результаті я від нього втекла. Ми з ним домовилися: я не пишу заяву до поліції, а дитина тимчасово живе у нього", — розповідає Наталія.

За кілька тижнів, утомившись опікуватися дівчинкою, чоловік подзвонив до поліції сам.

"Він сказав, що у зв'язку з матеріальним становищем утримувати чужу дитину не може, тому звернувся з проханням її вилучити", — зазначили у прокуратурі.

Керівницю служби у справах дітей підозрюють у незаконному вдочерінні | Новини України

Поки Наталію розшукувала поліція, за дитину взялася служба в справах дітей. Тепер її керівницю підозрюють у підробці документів на дитину, що дозволили б узяти за дочку. Але робила це не заради грошей — кажуть у прокуратурі.

"Це формальний злочин: безпідставно внесла до офіційних запитів вигадані відомості щодо дати народження дитини, отримала недостовірні відомості щодо нереєстрації народження і підготувала пакет документів на вдочеріння", — пояснюють у прокуратурі.

Чиновниця підозру стосовно себе вважає безпідставною та незаконною. Вона вже готується оскаржувати її в суді й розповідає ТСН свою версію.

"Встановити біологічну матір і біологічного тата нам не вдалося. Тому дитину зареєстрували як таку, що батьки невідомі. І вона ставиться на облік як така, що може бути усиновлена", — говорить Оксана Васільєва, яка вирішила вдочерити дівчинку.

До того ж Наталія, біологічна мати, з'явилася до них лише через пів року. Виходить, що весь цей час дитину ніхто не шукав.

Наталія щодо цього має свою думку: "У цих людей, які хотіли удочерити дитину, закінчився рік для усиновлення, і було виготовити нові документи і "впарити" її людям, які мали кошти".

Справу про вдочеріння Анни-Марії суд залишив без розгляду. На це була заява потенційних усиновителів. А от Наталія своє материнство ще доводить. Каже, що має нового співмешканця, чекає від нього на двійню і в неї є куди забрати дитину.

Нагадаємо, сім'я АТОвця наважилась на всиновлення одразу трьох синів.

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