"Незаконні" відрядження, виплати надбавок та ухилення від служби: все про скандали навколо Шабуніна

За даними ЗМІ, зараз Шабунін за наказом очільника Міноборони Рустема Умєрова включений до складу Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони

Очільник Генерального штабу просять Анатолій Баргилевич просить ДБР відкрити справу проти командира військової частини, який незаконно оформлював "відрядження" та платив надбавки Віталію Шабуніну, голові "Центру протидії корупції".

Нові деталі скандалу навколо військової служби Шабуніна у ТРо та які кримінальні справи уже заведені проти голови ЦПД - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Незаконні "відрядження" і виплати надбавок - ЗМІ

У ЗМІ з'явилися нові деталі скандалу про військову службу керівника ЦПД. Видання Українські Новини, посилаючись на повідомленні до ДБР від 16.12.2024 року за підписом Баргилевича, копія якого є у розпорядженні, пише, що командир військової частини незаконно оформлював "відрядження" cолдату Віталію Шабуніну, продовжуючи при цьому виплачувати йому додаткову винагороду за несення служби в особливих умовах.

Це стало відомо після розслідування у військовій частині, де служив антикорупціонер Віталій Шабунін.

Тоді, в грудні 2023 року, нинішній начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, який тоді очолював Сили територіальної оборони ЗСУ, звертався до Державного бюро розслідувань з пропозицією притягнути до відповідальності одразу за двома статтями Кримінального кодексу командира військової частини.

"Від листопада 2023 року у військовій частині проводилася службова перевірка за зверненням до ДБР адвоката Ростислава Кравця щодо незаконності постійних відряджень з військової частини військовослужбовця Віталія Шабуніна. Перевірка встановила порушення Статуту ЗСУ та інших положень ЗСУ з боку командира ВЧ підполковника Віктора Юшка, який підписував накази про відрядження Шабуніна, в першу чергу – до складу Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться у документах.

Виявилося, що командир ВЧ не мав правових підстав підписувати такі накази, оскільки "Національне агентство з питань запобігання корупції не є органом виконавчої влади, який діє в інтересах оборони держави", а сам Шабунін проходить військову службу не за контрактом (для яких передбачена можливість таких відряджень), а є військовослужбовцем, призваним за мобілізацією.

Ба більше, з'ясувалося, що Юшко підписував відрядження Шабуніну "систематично", направляючи його до НАЗК та інших установ і організацій. При цьому наказував продовжити проводити йому додаткові виплати у розмірі 30 тис грн щомісяця.

Сам Шабунін у соцмережі написав, що для виконанння певних завдань дійсно був відкомандирований із фронту.

"Для реалізації цих завдань (після закінчення київської операції) мене відкомандировували в НАЗК (коротше відрядження) і спеціалізовані центри Міноборони та Генштабу (довше відрядження). Значну частину наказів на таке відкомандирування віддавали керівники Генштабу", - запевний голова ЦПК.

Копія листа про "зауваження" командиру ВЧ за незаконне відрядження Шабуніна до НАЗК. ФОТО: Українські новини

Шабунін заявляв, що він - доброволець, але військові кажуть інше

Наступний цікавий момент, що сам Шабунін у публічній площині повідомив, що добровільно вступив до ЗСУ з першого ж дня повномасштабного вторгнення, тим часом, як військові в своїх листах іменують Віталія Шабуніна "військовослужбовцем, призваним за мобілізацією".

Шабунін запевнив, що на другий день повномасштабного вторгнення він добровільно мобілізувався до ТрО ЗСУ для захисту столиці.

Шабунін розповів, що після вибиття росіян з Київщини зосередився в армії над:

Реформуванням тилового та збройного забезпечення СО (включно з ліквідацією ключових корупційних схем);

Розвитком цифрових систем ЗСУ (у першу чергу – бойових) та забезпеченням СО ситуаційною обізнаністю;

Окремими спецпроєктами, наприклад: забезпеченням СО засобами звʼязку чи допомогою військовим стартапам (окремі з яких стали одними з найефективніших підрозділів СО).

"У зоні бойових дій на сході я перебував як у складі 207-го батальйону ТрО (минуле літо - початок осені), так і раніше під час описаних вище відкомандирувань з нього. Востаннє (не рахуючи коротких відряджень) я повернувся зі сходу – восени разом з усім 207-м батальйоном, який вивели на ротацію. І лише після повернення перевівся в інший підрозділ Сил Оборони", - йдеться у його дописі.

Варто додати, що станом на 18 червня 2024 Шабунін переведений з цієї військової частини. За даними ЗМІ, зараз він наказом очільника Міноборони Рустема Умєрова включений до складу Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. Деталі розслідування кримінальних справ стосовно відряджень Віталія Шабуніна з ВЧ А7376 ДБР доки не повідомляються.

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Ухилявся від військової служби та підробив документи - блогер

У квітні цьогоріч Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальні провадження стосовно голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна за ухилення від військової служби та підробку документів. Це повідомив блогер Володимир Бойко.

Він заявив, що проти Шабуніна відкрили провадження за ч. 4 ст. 409 КК (ухилення від військової служби) та ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа).

"Друге провадження пов'язано з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він на той час фіктивно рахувався на службі, кілька листів за підписами голови НАЗК Новікова та заступника голови НАЗК Ситника, якими ці високі достойники прохали командира прикомандирувати до них солдата Шабуніна", - заявив блогер.

Він зазначив, що після того, як вибухнув скандал, "керівництво НАЗК, розуміючи, що військовослужбовець не може проходити службу при НАЗК і подібні листи є підставою для притягнення Новікова та Ситника до кримінальної відповідальності, стало офіційно запевняти, що ніяких таких листів ніколи не направляло і Шабунін їх виготовив самостійно".

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Журналіст звинуватив Шабуніна у привласнив автомобіль, який закупили для фронту

А вже у травні 2024 року журналіст Володимир Бойко звинуватив Шабуніна у привласнені автомобіля, якого був переданий благодійним фондом "Паладини" для потреб ЗСУ.

"Влітку 2023 року Ваш благодійний фонд передав у військову частину А7376 (207 окремий батальйон ТрО 241 окремої бригади ТрО) автомобіль NISSAN PATHFINDER, який прийняв стрілець 1 стрілецької роти цього батальйону солдат Шабунін. На облік у військовій частині автомобіль поставлений не був і коли солдат Шабунін переводився на посаду бойового медика взводу охорони 101 бригади він цей джип забрав із собою. Більш того, військовослужбовець Шабунін щодня їздить на цьому авто по Києву й навіть вніс автомобіль у свою декларацію, як наданий йому у безстрокове безкоштовне користування", - написав він на сторінці у фейсбуці.

Сам антикорупціонер не прокоментував це ніяк.

Віталій Шабунін у коментарі NV підтвердив, що бачив інформацію, що проти нього відкрили два кримінальні провадження. Він додав, що добровільно приєднався до війська на другий день повномасштабного вторгнення, тому не розуміє, чому йдеться про ухилення від служби.

У грудні слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва зобов’язав ДБР зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками підроблення документів та ухилення від військової служби Віталієм Шабуніним.

Нагадаємо, Шабунін після відкриття справ ДБР розповів, чим займається в армії.

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