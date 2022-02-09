Незакритий вентиль: у Кропивницькому назвали версію смертельного вибуху в багатоповерхівці

Вибух забрав життя чоловіка.
Вибух у багатоповерхівці в Кропивницькому стався через незакритий вентиль подачі газу.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 лютого.
За його словами, міського голови Андрія Райковича, коли газовики заміняли газовий лічильник на третьому поверсі, то вони не закрили вентиль. Саме через це накачали газ у квартиру поверхом нижче. Згодом там і прогримів вибух.
"Під'їзд на довгий період виведено з ладу, дороговартісні роботи. Доводиться вирішувати, в який спосіб знайти житло, забезпечити на певний період нормальне проживання. Далі вирішувати питання ремонту цього будинку", - каже мер.
На це у "Кіровоградгазі" заявляють, мовляв, про причини інциденту поки говорити зарано. Усе ще триває слідство і проводяться експертизи.
Нагадаємо, вибух у дев'ятиповерхівці в Кропивницькому пролунав тиждень тому. Квартира, в якій це сталося, одразу зайнялася. За лічені хвилини вона вигоріла вщент. Під час пожежі загинув 37-річний чоловік. Дві його доньки потрапили до лікарні з опіками різного ступеня важкості. Стан під'їзду, де все сталося, визнали аварійним. Капітального ремонту потребують сорок квартир.
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