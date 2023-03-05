Незаламні херсонці поміж обстрілами засіюють городи, хоча щодня у місті і околицях більшає вирв і руйнувань

Один загиблий, четверо поранених і більше десятка обстрілів громади - так минула доба на Херсонщині. Смертельних осколкових поранень груднини зазнав 57-річний чоловік у селі Львове. Уночі російські війська вдарили з мінометів по багатоповерхівках у самому Херсоні, а від початку доби - прицільно обстрілювали прибережні до Дніпра приватні будинки, йдеться в ТСН.

Місце одного з прильотів в Херсоні огороджене стрічкою, епіцентр вибуху припав на люк бетонна, брила якого відлетіла на кількадесят метрів і також пошкоджений паркан від уламків. Вибиті вікна, металеві і бетонні уламки розкидані на дорозі і вздовж узбіччя.

Люди вглядаються у вікна квартир сусідів, що виїхали. Після нічної атаки на місто дзвінки від них не припиняються, кажуть місцеві. Влада складає список тих, кому треба заклеїли вікна. Зараз надворі рвучкий вітер, а ввечері температура опуститься до нуля градусів. “Зараз будемо описувати пошкодження, вести матеріал, допомагати людям зашивати вибиті шибки. Ми близько до тої смуги, де рашисти і це 5-6 сек після того, як ми чуємо звук”, - каже зав.відділу благоустрою райради Херсона Ростислав Кулик.

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Цього разу вбивче залізо не завдало смертельних поранень місцевим. Прицільні обстріли житлових районів - щоденна реальність херсонців і жителів селищ, що живуть прямісінько на березі річки, вздовж якої проходить лінія фронту. Селище на дві тисячі людей, яке після відступу російських військ вціліло, приймає переселенців. Тут люди отримують продуктові набори, теплі речі і питну воду. Запасів, кажуть у селищній раді, вистачає. Гуманітарні вантажі та дитяче харчування волонтери везуть сюди щодня.

Валерій на своїх 14 сотках землі вже почав поратись. Окрім продуктів волонтери везуть селянам і насіння. Підприємство, на якому чоловік з дружиною працював, від початку великої війни переїхало до Одеси. В навколишніх селах через близькість до фронту роботи немає, тому чоловік сподівається на добрий врожай і гарну погоду. Радіє, що село з листопада деокуповане і сподівається, що незабаром нашим військовим таки вдасться відкинути росіян подалі з української землі.

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