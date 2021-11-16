Незалежна і суверенна держава: шведи передали унікальний лист Карла XII, де йдеться про Україну

Це надзвичайно важливо для історії України того часу, яка була переписана історіографами Російської імперії.

Софійський собор було закрито для відвідувачів, втім, всередині – метушливо. Тут згортали виставку до тридцятиріччя української Незалежності. Додому проводжали Конституцію Орлика, яку вважають першою у світі та гетьманську булаву, якою, ймовірно володіли Пилип Орлик та Іван Мазепа, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 15 листопада.

Все почалося ще рік тому, коли Україні вдалося нарешті домовитися про експонування двох неоціненних раритетів. До цього кілька разів шведи відмовляли. Конституція Пилипа Орлика, точніше, її переклад латиною, понад триста років зберігалася у королівському архіві Швеції і ніколи не перетинала кордон. Страхова вартість цієї малесенької брошури понад мільйон доларів. Історична – ще вища.

Шведи тоді виставили Україні низку вимог: аби безпечно прийняти конституцію, в софійському заповіднику повністю переробили систему охорони, організували клімат-контроль та надали дані щодо температурного режиму у приміщенні за два роки. Броньовані вітрини надала – шведська сторона. І напередодні дня Незалежності виставку відкрили.

Вже з першого дня черга охочих побачили Конституцію на власні очі – вишиковувалась через всю Софійську площу. За три місяці раритет роздивилися сорок тисяч людей,

І ось тепер – вона повертається до Швеції. Згортання виставки – процедура довга: представниця Шведського архіву з ліхтариком у руках оглядає кожен експонат та звіряє його з фотографіями, зробленими у серпні. Перевіряють кожен сантиметр – позолоти на булаві та кожну сторінку. Раритети вантажать у вантажівку – ту ж таки, яка доставила їх влітку.

Шведська делегація від’їжджає, але лишає по собі дарунок. До України шведи привезли лист-інструкцію, який Карла XII склав для свого поста у Туреччині. Він був віднайдений та вивчений нещодавно, а нині – його частково – переклали українською - посол повинен зробити все можливе, аби гарантували свободу України і запорізького козацтва.

Ніби логічно – Швеція та Україна у той час були союзниками. Але справа тут – у формулюваннях - незалежна і суверенна держава. Це надзвичайно важливо для історії України того часу, яка була переписана історіографами Російської імперії.

Нині цей лист – вивчатимуть вітчизняні історики. Шведські тим часом підготують нові документи, де йдеться про нашу спільну історію. І замість експозиції, що сьогодні згорнулася цілком імовірно незабаром буде нова.

Нагадаємо:

Конституція Пилипа Орлика була ухвалена на козацькій раді в місті Бендери у 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви. Конституція має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.

Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами. Написана латиною зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.

У Софії Київській офіційно згорнули виставку до 30-річчя Незалежності України

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