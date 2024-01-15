"Незавершений політ": на телеканалі 2+2 буде прем’єра проєкту до роковин загибелі Монастирського

У четвер, 18 січня, о 22:30 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра документального проєкту "Незавершений політ" до роковин трагічної загибелі очільника МВС Дениса Монастирського в авіакатастрофі у Броварах.

Завдяки спогадам друзів і однодумців Дениса Монастирського команда проєкту "Незавершений політ" досліджує феномен ексміністра внутрішніх справ України – його ціннісних орієнтирів і пріоритетів, незвичайного стилю керівництва, реформаторських ідей, які він спромігся запустити до війни, а також жорстких, нерідко контраверсійних рішень, які той ініціював з початком повномасштабного вторгнення РФ задля оборони нашої держави.

Також до знімання доєдналися: Валерій Залужний, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів, Олександр Мартиненко та багато інших.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у катастрофі гелікоптера у Броварах загинув голова МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС.

Слідство завершило досудове розслідування авіакатастрофи і з’ясувало, що причиною трагедії стало порушення правил безпеки польотів гелікоптера.

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