Незламні одесити призвичаюються до відсутності світла, якого може не бути три місяці

Одещина знову без світла, люди і до того по 4 доби сиділи в знеструмлених багатоповерхівках без газу.

Напередодні вночі іранські дрони-камікадзе поцілили одразу у кілька об’єктів критичної інфраструктури. І виявилось: наслідки гірші, ніж після минулого масованого обстрілу, які ліквідовували 4 доби, нині руйнування в регіоні називають масштабними. Одесити вже більше доби без електропостачання, заживлена лиш критична інфраструктура, йдеться в ТСН.

Звук генератора за останні тижні став звичним на вулицях Одеси, та нині цей звук означає життя. Після ракетного удару в понеділок електрогенератори, які закупили крамниці, кав’ярні та лікарні не припиняли роботи.

Водночас цілодобово лагодили пошкоджені мережі енергетики і за дві доби в оселях одеситів стало з’являтися світло – непередбачувано й ненадовго. В регіоні навіть пообіцяли перехід від екстрених до планових відключень, але росіяни нанесли новий удар. ППО збили десяток “Шахедів, але кілька таки влучили по важливих об’єктах і регіон знов пірнув у темряву.

“Ворог завдав черговий удар по енергетичним об’єктам області. В першу чергу енергетики працюють над відновленням живлення об’єктам критичної інфраструктури - лікарні, водоканал, очисні споруди. Через великий обсяг пошкоджень відновлення живлення для населення може зайняти більше часу”, - попереджає заступник директора департаменту системи життєзабезпечення Одеської ОВА Володимир Карпич.

Містяни, які не встигли зарядити пристрої та гаджети після попереднього довгого знеструмлення, нині масово штурмують пункти незламності, де є розетки та Інтернет. Але паніки у місті нема. Кількадобове життя без світла, а в декого, і без опалення, здається, загартувало містян. “Та нормально, не дочекаються. Павербанки в машині заряджаємо. Що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Не бути разом із росіянами, самі по собі!”, - запевняють люди.

“Для мене це не проблема, я готова без світла, тільки в Україні. В мене вода набрана, є газова горілка, я готова”, - переконують містяни.

В самій Одесі та в переважній більшості населених пунктів області знеструмили майже сто відсотків споживачів. Усі сили кинули на забезпечення водопостачання, водовідведення та великих котелень. Заживлені також лікарні та пологові будинки. Деякі житлові масиви Одеси ще до цього удару дронами - добу просиділи без електрики. Найважче, кажуть мешканці, нині у хмарочосах, де немає газових плит. “У нас по всьому “Райдужному” стоять електричні плити, немає газу. Важко дуже! Піци, якусь готову продукцію купуємо. Готувати на чому, неможливо”, - кажуть мешканці багатоповерхівок.

“У нас найбільше 4 доби не було світла, якщо ще довше. Я не знаю як, коли даю. Вночі на дві-три години. Це прибирання, прання в 3 години ночі, інакше ніяк”, - додають сусіди.

Але головне - тепло та вода в оселях є. Гірше зі зв'язком, його треба ловити по місту.

Трамваї та тролейбуси в Одесі зупинені з понеділка і коли вийдуть на маршрути, невідомо. Ситуація в місті та області і до цієї атаки була важкою, нині ж украй складна. Влада закликає, допомагати одне одному. Власники кав’ярень та магазинів дозволяють розігрівати на їхніх пічках їжу, діляться окропом, кличуть заряджати гаджети, хоча й самим нині нелегко. “Нікому ні в чому не відмовляємо, приходять зарядити телефони, без проблем приходять нагріти окропу, гріємо. Ми просто виживаємо, у мене хороший орендодавець, скинув величезну оренду. Генератор 35 літрів я заправляю”, - розповідають власники кав’ярні.

Щойно рятувальники приборкали вогонь після обстрілів, енергетики узялися відновлювати пошкоджене обладнання, але багато чого знищене і ремонту не підлягає. Цілковите відновлення енергоінфраструктури в Одесі може забрати 2-3 місяці - йдеться про налагодження високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання. Спершу Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективносі Одеської обласної адміністрації на своїй сторінці закликав мешканців за можливості залишити регіон, та згодом цей заклик спростували, поточнивши, що таких заяв жоден з представників влади не робив.

Водночас енергетики запевняють, працюють цілодобово, щоб якомога швидше вмикати світло бодай на нетривалий час. Постачальники електрики закликають, що навіть якщо світло з'являється, використовувати його слід ощадливо. Те, що нині найгірша ситуація саме в енергетиці, визнав і Володимир Зеленський. Президент заявив, нині півтора мільйона людей в Одесі та області без світла і закликав усіх до взаємодопомоги.

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