Незворотні процеси в легенях: інфекціоністка попередила про небезпечну хворобу

Медикиня наголосила, що в грип може дуже стрімко виникати.

Лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська попередила, що цього року грип набагато небезпечніший за коронавірус.

Про це вона сказала в інтерв'ю ТСН.ua.

Голубовська наголосила, що грип є дуже небезпечний, а захворювання стрімко виникає.

"До речі, грип, на відміну від ковіду, більш небезпечний – це дуже стрімке та блискавичне захворювання. За короткий проміжок часу, буквально 3-4 дні, можуть статися незворотні зміни в легенях. Всі медичні фахівці це добре знають та розуміють, тому тактика ведення хворих добре відпрацьована та описана в усіх міжнародних рекомендаціях. Також і наш протокол лікування ковіду містить частину, де описано, як потрібно вести хворих на ковід в період росту захворювання на грип", - пояснила вона.

Нагадаємо, в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID, грип і ГРВІ.

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