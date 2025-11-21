"Незвично, що можна ходити в повний зріст": шокуюча історія військового, який безперервно пробув 471 день в окопі

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Сергій Тищенко, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (30 ОМБр) Збройних сил України, встановив унікальний антирекорд — він провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, виконуючи обов’язки бойового медика взводу.

Сергій на псевдо «Вітер» в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко розповів про шокуючі реалії окопної війни та про своє виживання.

Він зайшов на позицію 13 серпня 2024 року, а вийшов нещодавно — 28 жовтня. Після стабілізаційного лікування військовий нині перебуває у 30-денній відпустці. Сергій каже, що зараз адаптується у суспільстві. За його словами, найбільш незвично, що можна спокійно ходити у повний зріст:

«У нас, на жаль, було так, що на початку взагалі висота приміщення, де ми перебували, була в деяких місцях півтора метра, а в деяких місцях лише так, що можна, ну, хіба що на колінах пролізти. Нам трошки зруйнували це місце, де була висота півтора метра, і місяців три-чотири ми мусили на колінах повзати. Потім вже для свого комфорту почали працювати. На той час, слава Богу, була можливість копати, прокопали собі більш-менш, щоб можна було ходити. Поступово все це робилось, бо сам процес копання нескладний —копати і все. А от винести вже накопану землю — це було найважче. Ми поєднували це під час доставки продуктів, одночасно висипали землю».

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовий пояснює: мало того, що викинути цю землю треба було обережно, а ще й вибрати безпечне місце. Тому що ворог, який бачить найменші зміни ландшафту, починає туди атакувати.

«Тому треба було продумувати навіть, куди саме викинути цю землю. Ми накопали певну кількість мішків, яка поміщається в окопі, і чекаємо. Все це робилося лише вночі. Тому день покопали, поки, умовно, вільний час був, поки не було штурмів. І вночі потім викидали цих 10, 15, 20, 30 мішків — скільки накопали», — розповідає Сергій.

Він додає, що на позиції останнім часом військових було четверо:

«До цього було п’ятеро. Ще раніше, як тільки на початку було, і вісім, і дев’ять чоловік. Але згодом все зменшувалося. І хлопці вже поранені були, виводили поранених».

