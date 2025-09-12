Незвично здався у полон: історія російського окупанта, який воював "за брата" та плакав перед дроном

Окупант здається у полон / © ТСН

Реклама

Цілий блокбастер про виведення у полон росіянина вдалося зафільмувати бійцям 10-ї бригади «Едельвейс». Безконтактний полон — не рідкість на фронті, втім, ця історія унікальна тим, що кожен рух наших бійців і ворогів було зафіксовано.

QR-код — бійці підрозділу нині збирають на пікап і будуть вдячні вам за донати на цю потребу.

QR-код для донатів / © ТСН

Поле — десь на лінії бойового зіткнення. Спочатку це на вигляд, наче купа сміття. Згодом сміття починає ворушитися.

Реклама

Там виявилося аж двоє окупантів: Олександр Карпович, йому 25 років, і ще рік тому він жив в Оленегорську та писав програми для бурильних установок. Має родину. Грав у футбол і ходив на боротьбу. Потім обікрав місцевого чиновника і замість сидіти, обрав шлях підписати контракт. Навіть мотив придумав.

«За брата помститися двоюрідного», — заявляє він.

Інтерв’ю з росіянином записали за кілька годин після відео, коли він у молитві складав руки.

Українська операторка дрона на псевдо «Лана» спробувала взяти ворога в полон.

Реклама

«Ведемо листування з пі**ром. Скинули йому воду з посланням, а він пише послання нам», — каже вона.

Росіяни послання отримують, але видно — починають сваритися між собою. Про другого з окупантів відомо обмаль — 19 років, позивний «Жаба». Здаватися не хотів і доповів, що його напарник готовий здатися.

Другу записку наші пілоти прив’язують уже до гранати. Цей натяк окупанти розуміють краще. Карпович зрештою іде-таки за дроном. «Жаба» залишається у полі, згодом його ліквідували «скидами».

Лана каже — згодом передивилася інтерв’ю з полоненим.

Реклама

«Я його не впізнала, бо у нас на камері, ну, зрозуміло, що людина там певний час просиділа в таких умовах, і я думала, йому років 50, людина старшого віку! А тут молодий хлопець, ледь старший за мене», — каже військова.

Карпович тепер збирається на обмін і навіть підозрює, що буде після цього: «Відсиджу і повернуся до доньки, донька підросте, вона зрозуміє».

Благає інших своїх співвітчизників не підписувати контракти. І має поради для тих, хто вже підписав: «Здавайтеся, складайте зброю і йдіть з території України».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Унікальне відео виведення в п0л0н росіянина!