ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
2 хв

Незвично здався у полон: історія російського окупанта, який воював "за брата" та плакав перед дроном

Українські військові за допомогою дрона взяли в полон окупанта.

Автор публікації
Неллі Ковальська
Незвично здався у полон: історія російського окупанта, який воював "за брата" та плакав перед дроном

Окупант здається у полон / © ТСН

Цілий блокбастер про виведення у полон росіянина вдалося зафільмувати бійцям 10-ї бригади «Едельвейс». Безконтактний полон — не рідкість на фронті, втім, ця історія унікальна тим, що кожен рух наших бійців і ворогів було зафіксовано.

QR-код — бійці підрозділу нині збирають на пікап і будуть вдячні вам за донати на цю потребу.

QR-код для донатів / © ТСН

QR-код для донатів / © ТСН

Поле — десь на лінії бойового зіткнення. Спочатку це на вигляд, наче купа сміття. Згодом сміття починає ворушитися.

Там виявилося аж двоє окупантів: Олександр Карпович, йому 25 років, і ще рік тому він жив в Оленегорську та писав програми для бурильних установок. Має родину. Грав у футбол і ходив на боротьбу. Потім обікрав місцевого чиновника і замість сидіти, обрав шлях підписати контракт. Навіть мотив придумав.

«За брата помститися двоюрідного», — заявляє він.

Інтерв’ю з росіянином записали за кілька годин після відео, коли він у молитві складав руки.

Українська операторка дрона на псевдо «Лана» спробувала взяти ворога в полон.

«Ведемо листування з пі**ром. Скинули йому воду з посланням, а він пише послання нам», — каже вона.

Росіяни послання отримують, але видно — починають сваритися між собою. Про другого з окупантів відомо обмаль — 19 років, позивний «Жаба». Здаватися не хотів і доповів, що його напарник готовий здатися.

Другу записку наші пілоти прив’язують уже до гранати. Цей натяк окупанти розуміють краще. Карпович зрештою іде-таки за дроном. «Жаба» залишається у полі, згодом його ліквідували «скидами».

Лана каже — згодом передивилася інтерв’ю з полоненим.

«Я його не впізнала, бо у нас на камері, ну, зрозуміло, що людина там певний час просиділа в таких умовах, і я думала, йому років 50, людина старшого віку! А тут молодий хлопець, ледь старший за мене», — каже військова.

Карпович тепер збирається на обмін і навіть підозрює, що буде після цього: «Відсиджу і повернуся до доньки, донька підросте, вона зрозуміє».

Благає інших своїх співвітчизників не підписувати контракти. І має поради для тих, хто вже підписав: «Здавайтеся, складайте зброю і йдіть з території України».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Унікальне відео виведення в п0л0н росіянина!

Дата публікації
Кількість переглядів
310
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie