"Ні" хронічній втомі та безсонню: які овочі та фрукти допоможуть зміцнити імунітет

"Ні" хронічній втомі та безсонню: які овочі та фрукти допоможуть зміцнити імунітет

Дієтологиня розповіла, чому не варто налягати на гранати і мандарини, та яким продуктам варто надати перевагу.

Млявість, безсоння, постійна втома, а також ламкі нігті з волоссям можуть сигналізувати про нестачу вітамінів. Дієтологи радять передовсім переглянути меню, збагативши його овочами і фруктами.

Про те, які саме продукти допоможуть зміцнити імутітет у боротьбі з сезонними недугами, 4 листопада йшлося в сюжеті ТСН 19:30.

Оксана обожнює гарбузи і нині активно готує з них крем-супи, адже бачить у них користь. Дівчина додає до страв часник, бо переконана: "Якщо їсти всю осінь і всю зиму часник, то жодні простуди не злякають".

Окрім того, господиня любить гранати і щойно почався сезон - купує їх мало не щодня. "Вдень їх можу з'їсти три або чотири", - ділиться Оксана.

Дієтологиня Каріна Дейнеко каже, що суп із гарбуза - справді гарний вибір для зміценення імунітету, хоч на вечерю його краще не вживати. За її словами, гарбуз збагачений вітамінами А, С, групи В, а його насіння є джерелом цинку. Екстракт часнику, додає експертка, також є потужним імуномоделювальним засобом.

Щодо гранату, то попри велику кількість вітаміну С та заліза, його порція для дівчат становить не більше 200-300 грамів. "Для чоловіків трошки більше. Оскільки це концентрований продукт, не варто перевищувати порцію", - попереджає дієтологиня.

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Із задоволенням наминає Оксана і мандарини, у яких, на її переконання, чимало вітамінів, зокрема С. Хоча насправді останнього більше у ківі та навіть у деяких овочах.

"Це може бути квашена капуста, болгарський перець, зелені овочі, часник, цибуля. Тому не варто налягати на мандарини: у них високий глекімічний індекс", - продовджує Дейнеко.

Дієтологиня також пропонує восени активно налягати на цільнозернові каші, м'ясо птиці, яйця та рибу, які зміцнять організм. А от магазинні сосиски та ковбаси, зауважує, навпаки ослаблять через вміст нітритів, стабілізаторів і консервантів.



А ще, фахівці радять час від часу здавати аналізи. Бо ж поповнити запас організму вітамінами, наминаючи овочі, фрукти чи зелень можна, якщо ситуація не критична. У гірших випадках, найімовірніше, доведеться звертатися по допомогу до лікаря.

"Ні" хронічній втомі й безсонню: які овочі та фрукти допоможуть зміцнити імунітет

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