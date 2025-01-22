"Ні копійки не отримаєте!": рідні Ярослави, яку побили у Білій Церкві, розповіли про поведінку нападників

Хрещена 12-річної Ярослави каже, що тільки одна дівчина приходила, щоб перепросити потерпілу, а батько одного із нападників зухвало поводився під час спілкування з поліцією.

Україну сколихнув скандал із побиттям 12-річної дівчини підлітками в Білій Церкві. Відео із жорстокими діями неповнолітніх облетіло весь інтернет та викликало бурхливе обговорення у соцмережах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

У Мережі опублікували відео, на якому майже десяток підлітків, віком від 12 до 16 років, лупцюють 12-річну дівчину в одному з парків Білої Церкви. Знущаються, погрожують та насміхаються, бризкають в обличчя газовим балончиком і все це фільмують.

Події того дня і подробиці конфлікту ТСН переповідає Наталія - рідна тітка потерпілої дівчини. Каже в той день її племінницю запросив погуляти до парку її знайомий. Вона пішла разом зі своїм собакою. І там на неї вже чекала компанія підлітків.

Наталія - хрещена Ярослави

За два тижні до цього, дівчинка, яка також є на кадрі, на відео яка лупила її.

"Запропонувала їй траву покурить. Вона відмовилась. Після в школі вона сказала своїй подружці, представляєш, прикинь ось ця дівчинка мені таке пропонувала. Ця подружа розказала іншій, це дійшло до цієї дівчини. Тобто це тероризування дитини, за те, що вона наговорила зайвого", - каже жінка.

На тілі 12-річної дівчини медики зафіксували численні синці, забої, подряпини та струс мозку. Мати потерпілої написала заяву в поліцію. І наразі встановлено особи десятьох підозрюваних. Відомо, що всі вони учні різних навчальних закладів. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження. Але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а 16-річного парубка, який вдарив її по голові та розпилив у обличчя газовий балончик - ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підлітки похвалились фото знущань над дівчинкою

Після розголосу було змінено слідчого, частину учасників зі свідків перекваліфікували у підозрюваних і призначили низку медичних та психологічних експертиз. Племінниця, каже Наталія, наразі у пригніченому психологічному стані і боїться залишатися сама.

У Білу Церкву родина переїхала з Іванкова - це північ Київщини. Батько - професійний військовий та два брати наразі захищають країну. Отже дівчина поки живе тільки з мамою - вони були в окупації, а під час звільнення їхній будинок сильно постраждав. Наразі ж вони сподіваються на справедливе розслідування і покарання винних.

"В одного хлопчика батько працює в адміністрації. Тому батько так з поліціантами говорив, що "ми наймемо найкращого адвоката і ви не копійки не получите", - згадує жінка.

Лише одна з учасниць нападу двічі приходила до них, просила вибачити та забрати заяву з поліції. Інші фігуранти справи та їхні батьки від спілкування, зокрема, із журналістами відмовляються.

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Нагадаємо, стали відомі нові ключові подробиці жорстоких знущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві Київської області групи підлітків

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