"Ні НАТО, ні націоналістів": Жданов пояснив, чому провалилася ідеологія війни Росії проти України

Як пояснив Жданов, російські військові, які приїжджають воювати до України, не бачать тут ні "націоналістичних батальйонів", ні НАТІвських солдатів і не розуміють, що вони роблять в чужій країні.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук у середу, 20 липня.

"Це - неідейні люди (російські військові - ред.). Зворотний бік ідеології цієї війни виявилася повністю провальною. Чому? Бо люди, які приїздять до України, не бачать ні "націоналістичних батальйонів", ні НАТІвських солдатів, як їм казали. Вони починають задавати запитання: "Що ми тут робимо і кого ми тут захищаємо?". Я не кажу, що всі, а якийсь відсоток (путінських солдатів - ред.) такі запитання задає", - зауважив він.

Раніше ТСН.ua писав, історикиня зі США Енн Епплбаум розповіла про подібність Путіна з Гітлером, майбутнє "руского міра" та коли РФ програє війну.

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