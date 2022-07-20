"Ні НАТО, ні націоналістів": Жданов пояснив, чому провалилася ідеологія війни Росії проти України

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що путінська ідеологія війни Росії проти України провалилася.
Як пояснив Жданов, російські військові, які приїжджають воювати до України, не бачать тут ні "націоналістичних батальйонів", ні НАТІвських солдатів і не розуміють, що вони роблять в чужій країні.
Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук у середу, 20 липня.
"Це - неідейні люди (російські військові - ред.). Зворотний бік ідеології цієї війни виявилася повністю провальною. Чому? Бо люди, які приїздять до України, не бачать ні "націоналістичних батальйонів", ні НАТІвських солдатів, як їм казали. Вони починають задавати запитання: "Що ми тут робимо і кого ми тут захищаємо?". Я не кажу, що всі, а якийсь відсоток (путінських солдатів - ред.) такі запитання задає", - зауважив він.
Раніше ТСН.ua писав, історикиня зі США Енн Епплбаум розповіла про подібність Путіна з Гітлером, майбутнє "руского міра" та коли РФ програє війну.
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