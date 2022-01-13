"Ні" оголеному тілу, дискримінації і насильству в рекламі: в Україні запрацював оновлений закон

"Ні" оголеному тілу, дискримінації і насильству в рекламі: в Україні запрацював оновлений закон

Вдаватися до сексизму та дискримінації рекламникам було заборонено і раніше.

В Україні набрали чинності правки до закону про рекламу. Законодавці збільшили штрафи та чітко прописали критерії за що будуть карати. Нововведення торкнуться і роботодавців – в оголошеннях про прийом на посаду забороняється пропонувати роботу лише жінкам або чоловікам та вказувати вік кандидата.

Про те, як будуть працювати зміни, хто їх контролюватиме і які штрафи передбачені за порушення 12 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Вдаватися до сексизму та дискримінації рекламникам було заборонено і раніше. Але юристи знаходили прогалини у законодавстві. Такі матеріали можна було називати жартом або пародією - і уникати відповідальності, каже правозахисниця Олександра Голуб.

"Ця заборона була досить абстрактна і не було деталізації. Відповідно, коли хтось скаржився на цю рекламу, рекламодавець завжди міг сказати "ні, це вам здалось". Відтепер в законі є чітке визначення, яка реклама є дискримінаційною за ознакою статі і що в цій рекламі конкретно не можна вміщувати", - пояснює вона.

В Україні набрали чинності правки до закону про рекламу

Оновлений закон забороняє рекламу, що містить ознаки гендерної, вікової та фізичної дискримінації. Тепер не можна використовувати зображення оголеного тіла людини з метою привернення уваги споживачів. Штраф за порушення закону складатиме десять мінімальних зарплат (65 тисяч гривень).

Зміни чекають і на роботодавців. Зазначати в описі вакансії вік, стать, національність і навіть місце проживання кандидата заборонено. А контролювати норму пропонується самим здобувачам роботи. Якщо виявлять порушення - скаржитись можна в Державну службу праці України. За порушення доведеться сплатити також 65 тисяч гривень.

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