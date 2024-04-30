"Ні, Росії": що відбувається у Грузії через скандальний закон про "іноагентів" і яка реакція США і ЄС

Персональні санкції для тих, хто ухвалить закон про іноагентів у Грузії - до цього закликає німецький депутат, який побував у середмісті Тбілісі на багатотисячному протесті. Тепер член комітету у справах ЄС Томас Хакер переконано твердить: партія влади в Грузії повністю відірвана від бажань народу. Але в разі ухвалення закону про іноагентів - Грузію все одно позбавлять статусу кандидата в ЄС, так і не розпочавши переговорів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Український прапор знову майорить на проспекті Руставелі в середмісті Тбілісі. Для тисяч грузинів, що заполонили підступи до парламенту, він так само, як і європейський стяг - символ перемоги над авторитаризмом. Якого вони в своїй державі намагаються не допустити.

"Ми всією родиною хочемо сказати "ні" Росії. Наше майбутнє - в Європі, нам потрібне європейське правосуддя, європейський порядок, де система служить народу, а не навпаки", - каже протестувальник Леван Джобава.

Цей самий закон у першому читанні вже ухвалювали рік тому, але через бурхливі протести партія "Грузинська мрія", заснована олігархом Бідзиною Іванішвілі, здала назад - і зняла законопроект з розгляду.

У Грузії протестують через скандальний закон про "іноагентів"

"Цей російський закон таврує будь-яку вільну людину, будь-яку вільну організацію, яка дістає більше 20 відсотків фінансування з іноземних джерел. Сотні неурядових організацій, які так багато хорошого роблять для Грузії, підпадають під нього, їх можуть закрити, бо за законом міністерство юстиції може так вчинити з будь-яким іноагентом", - каже протестувальник Ніка Шургая.

ЄС та Сполучені Штати вже попередили Грузію: ухвалення цього закону означає припинення і євроінтеграції, і партнерських стосунків.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон. Але у партії влади налаштовані йти до кінця і має достатньо голосів у парламенті, аби подолати президентське вето. Низка грузинських дипломатів поширила звернення, де звинувачує "Грузинську мрію" в тому, що вона на 180 градусів розвернула зовнішньополітичний курс Грузії.

Головні союзники "Грузинської мрії" - люди, які бояться війни, бо їх залякують: якщо посваритися з Росією вона знову нападе, як уже раз зробила це в 2008-мому. А ще - патріархальна і гомофобна частина суспільства, для якої євроінтеграція - означає неприпустиму толерантність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закон, який блокує Грузії шлях до Європи! У Тбілісі зібрався багатотисячний протест!

Нагадаємо, раніше МЗС України відреагувало на зневажливий контекст, в якому було вжито назву нашої країни.

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