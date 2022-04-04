Ні тентів, ні опалення: на кордоні у Рава-Руській зморені люди годинами очікують своєї черги

Українка розповіла, що зі сторони Польщі все по-іншому.

Українка Олена, яка тривалий час мешкає у США, у родинних справах 1 квітня 2022 року приїхала до України та була вражена сервісом, що отримують вимушені переселенці, на кордоні у пункті пропуску Рава-Руська. Вона зазначає, що там немає ні тентів, ні опалення. Наразі там перетинають кордон переважно українські жінки та діти, котрі тікають від війни.

Своєю історію жінка поділилася з ТСН.ua.

"Я переїхала до Бостону у 2013 році. Нещодавно мала передати брату, який мешкає в Україні, багаж. Кордон з Україною перетинала у пункті пропуску Рава-Руська і, чесно кажучи, була просто шокована сервісом, який там надають українцям, котрі тікають від війни до європейських країн. Так, зі сторони України на стомлених жінок, серед яких багато бабусь, дітей, немовлят, "зустрічають" дві палатки – одна біла – Червоного хреста, інша – синя. В жодній – нема обігрівачів. Палатка Червоного хреста взагалі чомусь була порожня, в синій – робили чай та бутерброди. Але проблема в тому, що на вулиці було дуже холодно, а у наметі – нема обігріву. На перетин кордону не пускають по одному, чекають поки збереться група з 20-25 осіб. Наша група збиралася годину. Тобто цілу годину жінки з маленькими дітьми, літні люди мусили стояти на холоді. Потім, коли зібралася група, прикордонник просто рукою махнув – йдіть туди", - розповіла Олена.

На пункті пропуску "Рава-Руська" у палатках нема обігрівачів: люди мерзнуть і мокнуть

Жінка зазначає, що стомлені люди змушені були годину чекати на холоді. Їм допомагають лише волонтери.

"Йти було дуже далеко. Уявіть, стомлені люди, які так довго діставалися кордону – з Чернігова, Сум, Харкова – годину на холоді чекали, поки збереться група, а потім ще довго мусили йти під дощем до пункту, де мали перевірити їхні документи. Одна жінка їхала з дитиною та чоловіком, у якого діабет. Так он він впав посеред дороги і не зміг йти далі. Його якось дотягнули прикордонники. Я запитала, а де обігрівачі в палатках, сказали, що їх забрали, але хто і куди – невідомо. Людям допомагають волонтери, за свої кошти заряджають генератори, щоб хоч якось допомогти. У приміщенні, де перевіряли документи, поневіряння українських жінок продовжилося. Знову ж – там було холодно, жодного натяку на обігрів. Посеред кімнати стояв стіл, на якому лежало кілька памперсів. Прикордонник почав кричати на жінок: "Вам сказали українською мовою познімати обкладинки!" І це під крики стомлених, голодних і мокрих дітей", - каже українка.

Жінка додає, що зовсім інша ситуація на кордоні зі сторони Польщі.

"Нарешті наші поневіряння закінчилися, коли ми опинилися на польській стороні. Там нас зустріли 5 чоловіків, які попросили дати їм паспорти. Налякані українки спочатку злякалися, але потім після пояснення погодилися. Нам всім одразу запропонували тенти, у великих палатках було тепло – там були обігрівачі. Жінок та дітей нагодували теплою їжею, всюди були столи з гуманітарною допомогою – памперсами, серветками, буди дитячі куточки з іграшками. Було де погодувати дитину та перевдягнути. Через 40 хвилин, які ми провели у теплі та добрі, нам віддали паспорти, де стояли вже всі печатки, посадили в комфортний автобус та відправили до школи, де розташований притулок для біженців. У мене питання: чому з української сторони таке ставлення? Чому не можна елементарно встановити обігрівачі та дати транспорт, а не мучити бідних людей, які по кілька днів провели в дорозі? Де гуманітарна допомога?", - наголосила жінка.

ТСН.ua намагався додзвонитись до прикордонників та місцевої влади. Також ми відправили інформаційні запити до Львівської ВЦА та Державної прикордонної служби з проханням пояснити ситуацію. Ми опублікуємо їхні відповіді.

Читайте також: