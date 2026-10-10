"Ні, ти клади": у Путіна видали нові "деталі" дзвінка з Трампом, які підірвали Мережу

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп

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Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна український сегмент соцмережі Threads вибухнув мемами. Причиною стала заява помічника президента РФ Юрія Ушакова про те, що наприкінці розмови жоден із лідерів не хотів першим класти слухавку. Українці іронізують над поведінкою президентів, порівнюючи їх із закоханою парою, яка нічого не бачить навколо себе.

ТСН.ua зібрав найактуальніші меми про спілкування американського та російського президентів.

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Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що не може розкривати всіх подробиць телефонної розмови Путіна з Трампом. Водночас він поділився деталлю, яка швидко стала приводом для жартів у соцмережах.

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«Під час розмови Путіна і Трампа ніхто не хотів першим класти слухавку», — сказав Ушаков.

© із соцмереж

Саме ця характеристика завершення розмови викликала бурхливу реакцію серед українських користувачів Threads. У соцмережі почали поширювати меми, в яких спілкування двох президентів зображують як побачення закоханої пари, яка ніяк не може попрощатися.

© із соцмереж

У мемах користувачі проводять паралелі між поведінкою Трампа і Путіна та відомим клоунським номером «Асісяй», що пародіює розмову закоханої парочки.

© із соцмереж

Іронічні дописи висміюють демонстративну приязність двох політиків, які, судячи з коментаря Кремля, не поспішали завершувати спілкування.

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© із соцмереж

За гумором стоїть і політична критика. Українців обурює тональність відносин між президентом США та очільником держави-агресорки, яка вже п’ятий рік веде повномасштабну війну проти України.

На тлі російських атак і закликів Києва посилити тиск на Москву така демонстрація взаємної прихильності сприймається багатьма українцями як недоречна. Тому меми про «закоханих голубків» перетворилися не лише на жарти про телефонний етикет, а й на спосіб висловити обурення політикою Вашингтона щодо Кремля.

© із соцмереж

Окремим приводом для критики стали попередні позитивні висловлювання Трампа про домовленості щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Президент США також подякував Путіну за відповідні кроки.

© із соцмереж

Ці заяви викликають особливе роздратування в Україні, де наголошують, що доходи Росії від експорту енергоресурсів допомагають фінансувати її воєнну машину.

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У соцмережах Трампу закидають готовність загравати з російським президентом напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Критики вважають, що прагнення домовлятися з Москвою та публічно дякувати Путіну виглядає блюзнірством під час російської агресії проти України.

Нагадаємо, США відкрили російському дизельному пальному доступ до свого та світових ринків не отримавши від Москви жодних поступок щодо миру в Україні.

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