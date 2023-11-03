“Ніби це десь у Бєлгороді”: "Епіцентр" втрапив у скандал через “російські” сувеніри для “героев нашего времени” (відео)

У торговельному центрі “Епіцентр” продавали сувенірну продукцію на стійці під назвою “Герои нашего времени”. Брелоки, ручки, ножі, гаманці та пляшки для “героїв” були з написами російською.

На це звернув увагу український музикант, актор Раміль Насіров. Він зняв товари на та виклав відео в Мережі.

“Епіцентр, є питаннячко. Що це за стенди у вас у магазинах? Герои нашего времени. Це десь в Росії чи що? Ось, будь ласка, герої: Василий. Мой герой, мои ключи, на удачу. Ось ножі тут усілякі, "к берегу счастья", "заводи мотор". Якщо чесно, виглядає ніби це десь у Воронежі такий магазин чи в Бєлгороді”, — розповідає чоловік.

Стенд в Епіцентрі / Скриншот із відео

Відео у TikTok набрало понад 700 тисяч переглядів та кілька тисяч коментарів. Багато українців вимагають пояснень від “Епіцентру”, чому на 21-му місяці повномасштабної війни в магазині продають такі сувеніри. Деякі припускають, що товар був вироблений у Росії.

Раміль Насіров не уточнив, у якому саме "Епіцентрі" помітив ці товари. За його словами, після того, як працівники магазину побачили, що він знімає стенд на відео, його кудись прибрали.

Стенд в Епіцентрі / Скриншот із відео

Що кажуть в Епіцентрі

Редакція сайту ТСН.ua звернулася до “Епіцентру” за коментарем щодо відео, яке поширили в Мережі. У пресслужбі нам пояснили, що воно було зняте в одному з торговельних центрів мережі у Харкові.

“Сувенірна продукція, що розміщена на стійці “Герой нашого часу” — це залишки колекції 2020 року, товар виготовляється в Китаї, що вказано на етикетках. Його доставлено в Україну морем через порт Словенії, а саме через місто Копер. Ніякого стосунку до країни-агресора товар не має. Постачальником є ФОП Ванджурак М.І., який зареєстрований та працює в Україні. Лист від постачальника додається”, — повідомили в “Епіцентрі”.

У пресслужбі кажуть, що ця продукція за наказом керівництва компанії мала бути прибрана з полиць торговельного центру ще на початку 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення ТЦ в Харкові не працював, тому продукція залишилась в торговому залі.

Стенд в Епіцентрі / Скриншот із відео

“Ми щиро перепрошуємо у всіх наших відвідувачів за цю ситуацію. Всією мережею буде проведено додаткову перевірку залишків товарів, щоб не допустити подібних ситуацій. З перших днів повномасштабного вторгнення компанія “Епіцентр” спрямувала на допомогу країні понад 2 млрд грн, використовувала для гуманітарних потреб власні приміщення, транспортний парк, робочу силу та стратегічні запаси товарів. Епіцентр робить все від себе залежне задля підтримки економіки України та українського народу”, — розповіли в компанії.

Лист-пояснення від Епіцентру

ТСН.ua перевірив, чи продають зараз ці сувеніри у двох магазинах мережі. В “Епіцентрі” у Львові такого стенду ми не знайшли. У Дніпрі продавець-консультант на запитання, де можна знайти такі брелоки, розповіла, що їх прибрали з продажу після скандалу в Мережі.

Раніше ми писали про те, що "Епіцентр" звинуватили у торгівлі секондхендом.

"Епіцентр" втрапив у скандал через "російські" сувеніри

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