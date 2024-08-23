Ніч спалених авто у Києві: що стало причиною та кого підозрюють у підпалах

В поліції кажуть, що наразі тривають слідчі дії.

У Києві чергова хвиля підпалів автомобілів. Минулої ночі автівки масово палали на Троєщині в Деснянському районі.

Як повідомляють у ДСНС Києва, після початку дії комендантської години надійшла інформація про пожежу на вулиці Милославській, де горів автомобіль "Mitsubishi". Повідомлення надійшло о 03:14, а вже о 03:37 рятувальники загасили полум’я.

На Троєщині палали автомобілі

Згодом подібний виклик був на вулицю Сабурова, де горів автомобіль "Opel". Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено поруч припаркований автомобіль "Mitsubishi". Пожежу було ліквідовано о 05:33.

Найсильніше палало на проспекті Червоної калини

Найпотужнішим минулої ночі було загорання автомобілів на проспекті Червоної калини.

"О 04:14 надійшло повідомлення про палаючі автівки на проспекті Червоної калини. Внаслідок загоряння в автомобілі "Nissan", полум'я розповсюдилось на поруч розташовані автівки "Hyndai", "Lada", "ВАЗ". Внаслідок пожежі, вогнем пошкоджено лакофарбові покриття ще 4 автомобілів. Пожежу ліквідували о 04:34", – повідомляють у ДСНС Києва.

На Троєщині палали автомобілі / Фото ДСНС Києва

Там додають, що також минулої ночі горів автомобіль в Оболонському районі столиці – на вулиці Кондратюка зайнялося авто "Toyota". З цього, власне, й розпочалася неспокійна для рятувальників ніч у Києві.

Загалом у місті згоріло 7 автівок, 5 пошкоджено.

На Троєщині палали автомобілі / Фото ДСНС Києва

Що кажуть місцеві мешканці?

Жителі Троєщини пишуть у соціальних мережах, що провели майже безсонну ніч через пожежу автівок – заграву було видно здалеку та й у палаючих машинах наче щось вибухало.

Люди кажуть, що поліція має більш суворіше карати за порушення комендантської години тих, хто зухвало порушує це правило.

Дехто з жителів припускає, що пожежу могли влаштувати підлітки, які незважаючи на заборону гуляють по вулицях під час комендантської години.

Що кажуть у поліції

В поліції Києва зазначають, що, на жаль, проблема з загоранням чи підпалами автомобілів актуальна зараз для всієї України, не тільки для столиці.

"Слідчі встановлюють причини займання автівок та здійснюють пошук ймовірних зловмисників. Цієї ночі у Києві постраждали автомобілі, як і військових, так і звичайних громадян", – розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Поки інформацію, що підпал автомобілів скоїли неповнолітні особи, правоохоронці не підтверджують.

До слова, нещодавно СБУ затримала три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали військових авто у Дніпропетровській і Закарпатській областях. Організатори злочинів – двоє киян.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві горіло декілька авто: кому вони належать.

У Києві горіли 4 автомобілі – відео пожежі

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