Нічна атака дронами по Дніпру та Одесі: що відомо про влучання, загиблих і руйнування

Ворожі безпілотники влучили по багатоповерхівці та по будівлях підприємств, завдавши суттєвих пошкоджень.

Російські війська в ніч проти 23 лютого атакували дронами-камікадзе Дніпро та Одесу. Ворог влучив по багатоповерхівці та іншій інфраструктурі. Внаслідок цього загинули та отримали поранення люди.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічну дронову атаку по Україні 23 лютого.

Атака по Дніпру

В ночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили п’ять ворожих безпілотників: по два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.

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Однак не вдалося уникнути влучання. Так, російські дрони влучили по багатоповерхівці і по підприємству Дніпра. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Спершу повідомлялося про чотирьох постраждалих, а також про людей, які опинилися під завалами. Згодом стало відомо, що у багатоповерхівці Дніпра були травмовані восьмеро людей, семеро з яких були доправлені до лікарні. Наразі двоє постраждалих залишаються в медзакладі у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

Руйнування у Дніпрі внаслідок атаки дронами / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Окрім Дніпра, окупанти вдарили по Нікопольському району області. Вогнем з артилерії ворог накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Були пошкоджені два підприємства, три приватні будинки, побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди не постраждали.

Атака по Одесі

Цієї ж ночі російські війська атакували дронами Одесу. Водночас ворог спрямував по місту ракети типу Х-31П і Х-22, які випустив з літаків тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

Підрозділи ППО збили дев’ять безпілотників, які прямували на Одесу. Один з уражених над морем дронів упав на будівлю підприємства у прибережній зоні міста. Внаслідок удару будівля зазнала суттєвих руйнувань. Спалахнула пожежа на площі 500 кв. м. На місці влаштували пошуково-рятувальну операцію. Там працювали 34 рятувальники, були задіяні вісім одиниць пожежної техніки.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Внаслідок атаки в Одесі загинули троє людей.

"Під завалами виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка", – повідомили Сили оборони півдня.

Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Скільки дронів збила ППО

Окупанти випустили по Україні 31 безпілотник Shahed з Приморсько-Ахтарська в Росії та з мису Чауда у Криму; три зенітні керовані ракети С-300 з Донеччини; протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря.

В Повітряних силах повідомили, що засобами ППО було знищено 23 безпілотники в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

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