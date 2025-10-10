Нічна атака на енергетику України: де блекаут, графіки відключень і кому повернули світло

Відключення світла в Україні через нічну атаку 10 жовтня / © ТСН

Російська армія вкотре масовано атакувала українську енергосистему у ніч проти 10 жовтня — гатила і ракетами, і дронами. Через це у низці областей сталися відключення електроенергії, запроваджені графіки вимкнення світла, а влада вже повідомила щодо повернення електрики де-не-де.

Усе про атаку на енергетичну систему України 10 жовтня та її наслідки читайте на ТСН.ua.

Через російський обстріл була знеструмлена значна кількість споживачів та запроваджені графіки відключень світла у Києві та області, у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Зокрема, як поінформували в ДТЕК, Росія атакувала теплоелектростанції компанії і було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Фахівці працюють над усуненням наслідків.

Блекаут у Києві

Після нічної атаки пів Києва опинилося у блекауті. Енергетики почали заживлювати абонентів. Спочатку повернули світло об’єктам критичної інфраструктури.

За даними ДТЕК, через локальну аварію в мережі зникло світло у частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського та Святошинського районів столиці.

Після атаки громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Через відсутність електропостачання тимчасово не працює частина тролейбусних і трамвайних маршрутів, а замість них курсують автобуси. Також зі змінами розпочався рух столичного метро.

Щодо Київської області, то було знеструмлено близько 28 тис. родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У столиці та області запровадили екстрені графіки аварійних відключень світла. У населених пунктах розгортаються «Пункти незламності». Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори.

Через наслідки атаки РФ та відсутність електро- і водопостачання в окремих районах Києва, заклади освіти працюють в умовах надзвичайної ситуації. Школи та дитсадки на Лівому березі та в частині інших районів функціонують як «Пункти незламності». Навчання відбувається у змішаному форматі: онлайн-уроки за наявності світла або самостійне опрацювання завдань. Влада закликала батьків за можливості залишити дітей вдома.

Пізніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що енергетики повернули світло 270 тис. абонентів у Києві.

Запоріжжя

Через атаку по енергетиці у Запоріжжі перекрили проїзд греблею ДніпроГЕС — це попереджувальні заходи. В області запроваджені аварійні відключення світла.

Дніпропетровська область

Під ударом перебувала енергетична інфраструктура і Дніпропетровської області.

Добряче дісталося Криворізькому району. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вранці повідомив, що «електрика є, але ситуація з енергетикою може бути складною — енергетична структура взаємопов’язана і пошкодження в одних регіонах можуть впливати на інші».

У ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла.

Пізніше міністерка енергетики повідомила, що станом на 12:00 у Павлограді на Дніпропетровщині завершені відновлювальні роботи.

Черкаська область

Ворог цілив по критичній інфраструктурі Черкаської області, було перекрито рух греблею гідроелектростанції. У регіоні застосовані аварійні відключення світла.

У Каневі розгортають додаткові пункти обігріву, де люди можуть отримати першу необхідну допомогу і консультації. Там також можна отримати воду, випити чаю, є електроенергія.

Полтавська область

У Полтавській області через падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. У Полтавській області запровадили графіки відключення світла та спецграфіки. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Пізніше Гринчук повідомила про скасування спеціальних графіків аварійних відключень у Полтаві, але звичайні графіки продовжують діяти.

Чернігівська область

У Ніжинському районі Чернігівської області ударний дрон атакував об’єкт енергоінфраструктури — це призвело до аварійних відключень частини абонентів у декількох населених пунктах району.

Тривають відновлювальні роботи на об’єктах енергомережі. В області діють графіки погодинних відключень світла. У Ніжинському районі — частково перетинаються з аварійними відключенням.

Харківська область

Через пошкодження енергооб’єктів застосовуються аварійні відключення світла у Харкові та області. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії.

Пізніше очільниця Міненерго заявила про скасування спеціальних графіків аварійних відключень у Харкові, але звичайні графіки продовжують діяти.

Сумська область

У «Сумиобленерго» поінформували, що за вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумської області запроваджуються додатково спеціальні графіки аварійних відключень — у повному обсязі.

Спеціальний графік — це комплекс заходів, спрямований на розвантаження енергосистеми у значних обсягах, шляхом відключенням ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кВ.

Зазначається, що повідомити споживачам про тривалість знеструмлення у разі застосування спецграфіків — неможливо.

Гринчук згодом повідомила про скасування спеціальних графіків аварійних відключень у Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

Заклик «Укренерго»

В «Укренерго» закликали українців до ощадливого енергоспоживання.

«Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби», — заявили в компанії.